Оппозиция призвала власти Грузии ввести визы для россиян и белорусов

02 августа 2022, 20:44

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Власти Грузии должны ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии, при этом срок туристической визы не должен превышать 30 дней, заявила сегодня оппозиционная партия "Лело". В стране осталось не более 10% приехавших за полгода россиян, заявил лидер партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Как писал "Кавказский узел", грузинские пограничники, не объясняя причин, отказывают во въезде уроженцам Северного Кавказа, некоторые получили по два и даже три отказа, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходят границу без проблем. Национального подтекста в действиях грузинских пограничников нет, заявили в министерстве по нацполитике Ингушетии.

Грузия в одностороннем порядке отменила визы для россиян в 2012 году, для граждан Грузии при въезде в Россию требуется оформление визы. Визовый режим между Грузией и Россией был введен в 2000 году. С 13 октября 2010 года жители республик Северного Кавказа получили право находиться в Грузии без визы, а в июле 2011 года всем гражданам России было предоставлено право получать визы при пересечении границы. В феврале 2012 года вступил в силу указ президента Грузии об отмене визового режима с Россией. Россия упростила визовый режим для грузинских водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, в начале 2014 года. 23 декабря 2015 года Россия ввела облегченный визовый режим для граждан Грузии.

Грузия сейчас особенно уязвима перед существующими угрозами, при этом поток мигрантов из России и Белоруссии "вышел из-под контроля", говорится в распространенном сегодня заявлении партии "Лело". "Количество визитеров, приехавших из Российской Федерации, драматически возросло. (...) Соответствующие структуры не контролируют и не могут контролировать граждан (России)", – процитировало заявление агентство "Грузия Online".

Партия считает, что безвизовый въезд в Грузию нужно оставить только на 30 дней, а не на год, как сейчас. А тем, кто захочет остаться в стране на срок больше месяца, предложить оформлять визы. "Ввести визовый режим для граждан РФ и Белоруссии; срок действия туристических виз должен быть установлен до 30 дней (визы должны выдаваться прямо на границе и/или онлайн); для желающих остаться на более 30 дней визы должны выдаваться в соответствии с процедурами, составленными согласно практике ЕС", – отмечается в заявлении.

С конца февраля 2022 года, после начала военной спецоперации России на Украине, в Грузию хлынул поток приезжих с Украины, и России и Белоруссии. По данным Института развития свободы информации (IDFI), в марте 2022 года разница между прибывшими в страну и теми, кто уехал, составила: 8 151 для граждан Украины, 17 201 – для граждан России и 14 030 – для граждан Беларуси. Гражданам Украины, Беларуси и России можно находиться на территории Грузии без визы до года. При этом для украинцев, как и для граждан других двух государств, обязательно наличие действующих загранпаспортов, говорится в справке "Кавказского узла" "Беженцы в Грузии: где получить помощь".

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что число россиян, приехавших в Грузию в первом полугодии, не превышает 7% от всего населения страны (3,7 миллиона человек по данным на 1 января 2022 года), а также назвал ложью предположение журналистов о том, что эта цифра уже превысила 10%. По словам Кобахидзе, в Грузии остается десятая часть от того количества граждан России, которые въехали в страну за шесть месяцев 2022 года, сообщило агентство "Новости Грузия"

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что рад любым туристам. "Мы приветствуем наплыв туристов, это могут быть россияне, украинцы, белорусы, казахи, из других стран. Не проблема, если будет больше туристов, это очень важно для нашей страны, бюджета, экономического развития и создания новых рабочих мест", – процитировал его слова сегодня "Спутник Грузия".

Российская Федерация уже в этом году может отменить визовый режим для граждан Грузии, заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. "Считаю, настало время отменить визовый режим и восстановить авиасообщение. Максимально приложим усилия, чтобы в этом году был отменен визовый режим или упрощен", – привело его слова 8 июля "Эхо "Кавказа"*.

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