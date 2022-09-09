Отказ комику во въезде в Грузию вписался в тренд ограничений для граждан России

09 сентября 2022, 15:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российский стендап-комик Гарик Оганисян получил отказ в посещении Грузии, где у него были запланированы концерты. Участившиеся случаи отказов пустить в Грузию граждан России связаны со стремлением властей предотвратить въезд в страну российских активистов, пояснил грузинский аналитик Давид Авалишвили.

Как писал "Кавказский узел", в июне жители Дагестана, Ингушетии и Чечни рассказали, что некоторых уроженцев Северного Кавказа не пускают через границу Грузии без объяснения причин, некоторые получили по два и даже три отказа. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходят границу без проблем.

Единственная автотрасса, по которой можно из России проехать в Грузию и Армению - Военно-Грузинская дорога. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

Российскому стендап-комику Гарику Оганисяну отказали во въезде в Грузию, где у него запланированы концерты, несмотря на то, что у него подписан договор аренды на квартиру в Грузии, сообщает сегодня "Лента.ру".

Оганисян в 2016 году переехал из Саратова в Москву и стал участником проекта Stand-Up Club #1. В 2018 году он устроился на работу сценаристом в шоу «Вечерний Ургант», информирует издание.

"Я говорил на границе, и что у меня сегодня два концерта в Тбилиси, а завтра в Батуми, и что у меня там есть контракт на полгода на квартиру, и что меня неделю назад за секунду пропустили на этой же границе, но все равно мне официальный отказ в Грузию", - написал 8 сентября Гарик Оганисян в Twitter.

Днем ранее, 7 сентября, стало известно, что с отказом во въезде в Грузию столкнулся основатель фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Дмитрий Алешковский*. Его не пустили в страну без объяснения причин, хотя он уже некоторое время живет там и покинул ее лишь на время, сообщил в тот же день "Коммерсант".

Мать Дмитрия, историк Тамара Эйдельман уточнила, что за последнее время вместе с сыном несколько раз покидала Грузию, а затем они возвращались, и каждый раз их подолгу расспрашивали на границе, пишет издание.

Кроме того, в последнее время гражданам России все чаще отказывают в праве на въезд из Турции через КПП «Сарпи» в Аджарии, уточнило издание.

26 августа Генконсульство России в Трабзоне (Турция) обратилось к гражданам России, сообщив, что "в последнее время участились случаи отказа в пропуске на территорию Грузии российских граждан на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска «Сарпи»". "Отказ грузинских пограничных служащих, как правило, ничем не обоснован, причины такого отказа не разъясняются… Зачастую в число «отказников» попадают и российские граждане, проживающие в других регионах Российской Федерации, приехавшие в Турцию на личном автомобиле. В этом случае единственный законный вариант вывоза автомобиля с территории Турции - услуги транспортной компании (цена перевозки автомобиля в Россию – от 2900 долларов США). В августе текущего года Генеральное консульство фиксирует случаи отказа во въезде в Грузию практически ежедневно", - говорится в публикации на сайте Генконсульства.

Общим для большинства случаев отказа является то, что у пограничной полиции возникает подозрение относительно политической либо гражданской активности граждан России, рассказал аналитик независимого агентства Nation.ge Давид Авалишвили.

По его словам, подозрения могут возникнуть, если человек совершал "активные поездки на Запад" или является лицом призывного возраста, если едет не с семьей или часто выезжает из Грузии и въезжает в нее, либо если впервые приехал в Грузию сразу после начала военной операции на Украине.

"Есть много признаков, по которым можно вычислить политически активного гражданина России. Наконец, есть же база данных, куда достаточно вбить фамилию и все узнать", - цитирует Авалишвили издание.

С запретом на въезд сталкиваются оппозиционно настроенные граждане России

Вернуться в Грузию не позволили также российскому фотожурналисту Василию Крестьянинову, который ранее покинул Россию из-за проблем с властями и с ноября 2021 года жил в Тбилиси и сотрудничал с независимыми изданиями, сообщило 5 сентября JAMnews.

В конце августа Василий Крестьянинов поехал в Вильнюс для участия в «Конгрессе свободной России», а 3 сентября через Ереван возвращался в Тбилиси. По словам журналиста, в тбилисском аэропорту ему не задали никаких вопросов, пограничник сфотографировал его паспорт и отправил своему начальству.

Через час сотрудник полиции подошел к Крестьянинову и заявил, что тот должен вернуться в Ереван. При этом журналисту не объяснили, почему ему отказано во въезде в страну, в документе, переданном полицейским, указано, что ему запрещен въезд в Грузию «по другим причинам», сообщило издание.

"Кавказский узел" писал также, что блогер из Баксана Инса Огуз, известная под псевдонимом "Инса Ландер", сбежала из-под домашнего ареста в России и 12 июня попыталась выехать в Грузию через Северную Осетию. Однако грузинские пограничники не пропустили ее, и блогер осталась на нейтральной территории между двумя странами. Грузинское законы позволяют отказать во въезде тем, кто преследуется за терроризм, пояснило 16 июня МВД.

Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра заявил, что Литва готова перевезти Инсу Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе. 29 июня Инса Ландер сообщила, что власти Грузии разрешили ей пересечь границу, и 28 июня она прилетела в Литву.

Отметим, 2 августа оппозиционная грузинская партия "Лело" заявила, что власти Грузии должны ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии, при этом срок туристической визы не должен превышать 30 дней. В стране осталось не более 10% приехавших за полгода россиян, сообщил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" 12 августа призвала Минюст Грузии ограничить одним месяцем срок пребывания российских туристов в Грузии, обязать их на границе подтверждать, что они признают территориальную целостность Грузии, ограничить им продажу недвижимости и возможность вести предпринимательскую деятельность.

С конца февраля, после начала военной операции России на Украине, в Грузию хлынул поток приезжих с Украины, из России и Белоруссии. Гражданам этих стран можно находиться в Грузии без визы до года, но при наличии действующих загранпаспортов, говорится в справке "Кавказского узла" "Беженцы в Грузии: где получить помощь".

Напомним, много лет назад, в 2009 году, пограничники не пустили в Грузию российского журналиста, члена Общественной палаты Максима Шевченко и главного редактора газеты «Известия» Владимира Мамонтова. Действия грузинских пограничников назвал тогда "провокацией и большим скандалом" владелец медиа-холдинга "Georgian Times", представитель российско-грузинской общественной комиссии Малхаз Гулашвили. "Это беспрецедентный случай, когда не пускают журналистов. Думаю, это принесет очень плохие результаты для Грузии", - сказал Гулашвили "Кавказскому узлу".

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии была проведена российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война". После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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