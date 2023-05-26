Власти Грузии отказались от символики ЕС в День независимости

26 мая 2023, 05:45

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В праздничном оформлении Тбилиси ко Дню независимости Грузии отсутствуют флаги Евросоюза, которые использовались еще год назад. Правящая партия «Грузинская мечта» продолжает политику сближения с Россией и отворачивается от Европы, заявили оппозиционные депутаты.

Как писал "Кавказский узел", Грузия рассчитывает добиться в 2023 году статуса кандидата в члены Евросоюза. Условием для этого является выполнение 12 рекомендаций, которые Еврокомиссия опубликовала в июне 2022 года. Возобновление с 19 мая авиасообщения с Россией не несет заметной экономической выгоды для Грузии, но угрожает планам страны получить статус кандидата в члены Евросоюза, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Праздничное оформление столицы ко Дню независимости Грузии, который отмечается 26 мая, содержит национальную символику, девиз праздника в этом году - «С любовью к свободе». Отсутствие символики ЕС в правительстве Грузии объяснили тем, что девиз праздника ежегодно меняется; в 2022 году День независимости отмечался с девизом "Навстречу Европе", поэтому флаг Евросоюза был элементом торжеств.

Оппозиционные депутаты направили спикеру парламента Грузии письмо с требованием вернуть на фасад здания главного законодательного органа флаг ЕС. Они отметили, что отказ от символики Евросоюза в День независимости произошел "на фоне политики сближения с Россией".

"В этом году, когда Грузия ждет ответа от Евросоюза для получения статуса кандидата в члены ЕС, изъятие флага Евросоюза из символики, выставленной на мероприятиях по случаю празднования Дня независимости, противоречит заявленному волеизъявлению граждан Грузии", - говорится в заявлении оппозиционеров, которое цитирует Formula.

Сразу две политические силы - партия "Лело" и движение "Талга" призвали граждан Грузии провести 26 мая шествия с флагами Евросоюза к парламенту, пишет "Новости-Грузия". Историк Лаша Бакрадзе на своей странице в Facebook* призвал жителей Тбилиси провести флешмоб: разместить сегодня флаг Грузии вместе с флагом ЕС на балконе или в окне квартиры.

Власти Грузии как минимум дважды за последние полгода подвергались критике из-за выбора символики. Так, 9 мая парламент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы, использовав фотографию с запрещенной в стране советской символикой; после возмущения оппозиционеров фото было изменено. В декабре 2022 года жители столицы возмутились, что власти утвердили девиз "Тбилиси – город мира" на фоне гибели грузинских бойцов на Украине.

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