Участники акции протеста потребовали сменить девиз Тбилиси

10 декабря 2022, 08:15

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Девиз "Тбилиси – город мира", который недавно утвердили власти, неуместен на фоне гибели грузинских бойцов на Украине, и должен быть заменен на другой, заявили участники акции протеста в столице Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", с 24 февраля по 4 декабря на Украине погибли 34 бойца из Грузии.

Вечером 9 декабря в Тбилиси прошло зажжение новогодних иллюминаций, в том числе главной новогодней елки Грузии. На фоне мероприятия несколько десятков местных жителей провели акцию протеста, во время которой потребовали сменить часть оформления. Речь и идет о девизе "Тбилиси – город мира". Эта надпись присутствует в инсталляции. Протестующие заявили, что этот девиз неуместен на фоне гибели грузинских бойцов на Украине, передал минувшей ночью Reader.ge.

Некоторые местные жители согласились с мнением участников акции протеста. "Могли придумать что угодно, только не "Город мира", например "Город пробок", "Криминальный город", но только не то, что предложила мэрия. Даже не предложила, а просто кто-то в верхах сказал: "я так решил, значит, так и будет". <…> Тем более нельзя было принимать такое решение, когда на Украине идет [спецоперация] и гибнут люди, в том числе, граждане нашей страны", – привело "Эхо Кавказа"* слова жителя Грузии Малхаза.

Новый девиз Тбилиси не имеет отношения к событиям на Украине, возразил мэр города Каха Каладзе. По его мнению, акция протеста организована противниками властей Грузии, которые использовали тему о гибели грузинских бойцов на Украине для политических спекуляций, сообщило минувшей ночью Netgazeti.ge.

Напомним, 4 декабря тбилисцы почтили память погибших на Украине добровольцев. В знак памяти они повязали траурные черные ленточки на ограду возле городской елки на площади Свободы. Президент Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибшим, а движение "Позор" потребовало объявить 6 декабря днем траура.

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