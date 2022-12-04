Тбилисцы почтили память погибших на Украине добровольцев

04 декабря 2022, 22:46

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Жители Тбилиси в знак памяти о погибших на Украине добровольцах повязали траурные черные ленточки на ограду возле городской елки на площади Свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 декабря стало известно о пятерых погибших добровольцах под Бахмутом.

С инициативой провести траурную акцию выступила основатель партии "Дроа" Элене Хоштария. В акции приняли участие несколько десятков человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Движение «Позор» потребовало объявить 6 декабря днем траура. «Когда дети этой страны героически погибают, сражаясь с врагом, правительство должно объявить день траура", - говорится в релизе движения (перевод корреспондента "Кавказского узла")

Президент Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибшим. «В бою под Бахмутом погибли пятеро грузин. В эти трудные минуты я приношу свои соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских бойцов, погибших на Украине», - написала Зурабишвили на своих страницах в социальных сетях.

По данным издания "Грузия онлайн", с 24 февраля по 4 декабря на Украине погибли 32 грузинских бойца.

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