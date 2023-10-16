Зурабишвили отказалась уходить в отставку

16 октября 2023, 21:14

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в обращении к нации заявила, что не намерена подавать в отставку и пристыдила судей Конституционного суда Грузии, которые одобрили предложение об отстранении ее от должности.

Как писал "Кавказский узел", сегодня шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. После этого парламент запланировал голосование по импичменту президента. Конституционный суд в угоду правящей партии "Грузинская мечта" признал нарушение Конституции президентом, заявили представители оппозиционных партий.

"Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры. Правящая партия начала процедуру импичмента президента, и 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении Зурабишвили от должности. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" 14 сентября призвала все оппозиционные силы бойкотировать голосование в парламенте за импичмент президента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в обращении к нации заявила, что не намерена уходить с поста. "Я никуда не уйду. Я буду там, где была, где я всю жизнь и ради чего приехала, осталась, стояла на улице – ради нашего европейского и демократического будущего. Сегодня на один месяц они убили европейское будущее, или попытались это сделать, и демократию. Страна, в которой нет баланса между различными ветвями власти, не может считаться демократической страной. Это попытка мечтать, но время мечтаний Мечты прошло, я не могу оправдать их мечты и никуда не пойду. Теперь пусть они сами думают, какая Саломе Зурабишвили для них лучше. Меня это больше не волнует" , - привело ее слова издание "Грузия Online".

Зурабишвили, говоря о решении Конституционного суда, заявила, что огорчена и считает, что судьям должно быть стыдно за то, что они вынесли такой вердикт. По словам главы государства, она собирается присутствовать на заседании парламента, на котором будут голосовать по импичменту, сообщило сегодня ТАСС.

Опрошенные "Кавказским узлом грузинские аналитики оценили шансы партии "Грузинская мечта" добиться импичмента президента. Шансы невысоки, так как правящей партии не хватает голосов, а оппозиционные депутаты парламента не поддержат инициативу, предположил Ника Читадзе. Есть вероятность, что "Грузинская мечта" убедит некоторых оппозиционеров проголосовать за импичмент, указал Заал Анджапаридзе.

Напомним, в мае противоречия между президентом и правительством Грузии вышли в публичное поле: Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

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