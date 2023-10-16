Аналитики оценили шансы "Грузинской мечты" добиться импичмента президента

16 октября 2023, 18:26

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Шансы правящей партии "Грузинская мечта" добиться импичмента президента невысоки, так как им не хватает голосов, а оппозиционные депутаты парламента не поддержат инициативу, предположил Ника Читадзе. Есть вероятность, что "Грузинская мечта" убедит некоторых оппозиционеров проголосовать за импичмент, указал Заал Анджапаридзе.

Как писал "Кавказский узел", сегодня шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. После этого парламент запланировал голосование по импичменту президента. Конституционный суд в угоду правящей партии "Грузинская мечта" признал нарушение Конституции президентом, заявили представители оппозиционных партий.

"Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры. Правящая партия начала процедуру импичмента президента, и 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении Зурабишвили от должности. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" 14 сентября призвала все оппозиционные силы бойкотировать голосование в парламенте за импичмент президента.

Решение Конституционного суда ожидаемо, поскольку правящая партия оказывает сильное влияние на суд, указал руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. "Парламент представляет в суд троих судей, еще троих – президент Грузии. Все эти люди, которые представлены «Грузинской мечтой», в первую очередь подотчетны партии", - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла», добавив, что Конституционный суд, как и вся судебная система, лояльна властям, и суды разных инстанций выносят решения «в угоду «Грузинской мечте».

Читадзе счел маловероятным, что правящая партия сможет найти в парламенте необходимые голоса для импичмента президента. Для этого партии нужна поддержка оппозиционных депутатов, но оппозиция не поддержит "Грузинскую мечту", сказал он. "Оппозиционеры считают, что импичмент президента противоречит интересам государства", - отметил аналитик. По его словам, импичмент вызван тем, что президент Грузии ведет самостоятельную политику, отдельную от партии.

В свою очередь координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе указал на вероятность того, что «Грузинская мечта» сможет найти нужные ей голоса среди оппозиции, хотя отметил, что эта вероятность "не очень высока".

"В составе оппозиционной партии «Единое национальное движение» есть депутаты, не связанные [идеологически] с партией. Есть вероятность того, что их удастся перевербовать. Это могут быть те депутаты, у которых нет шансов попасть в партийный список кандидатов в депутаты на следующих парламентских выборах", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В мае на выборах членов Высшего совета юстиции оппозиционеры договорились не поддерживать провластных кандидатов, но пять депутатов от "Единого национального движения" в нарушение договоренности помогли правящей партии провести нужных кандидатов, после чего покинули фракцию.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили обратил внимание, что несогласованный с правительством визит президента в Европу, из-за которого и поднят вопрос импичмента, указывает на то, что президент и кабмин не могут договориться.

"Зурабишвили настояла на своем и все равно поехала. Это проявление беспорядка, он окажет отрицательное влияние при рассмотрении вопроса о предоставлении стране статуса страны-кандидата в члены Евросоюза", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, в мае противоречия между президентом и правительством Грузии вышли в публичное поле: Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

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