Нагорный Карабах признал эвакуацию жителей в Армению

30 сентября 2020, 18:25

Из приграничных районов вывезены вглубь Нагорного Карабаха 1500 человек, сообщили власти. За пределы Нагорного Карабаха люди выезжают лишь в частном порядке, пересекать границу мужчинам призывного возраста запрещено.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", по данным Азербайджана, с 27 сентября при обстрелах армянскими военными населенных пунктов страны погибли 12 человек, ранения получили 35. Сегодня ранения получили жители села Ашагы Агджакенд и города Тертер, обстрелянных армянскими военными, заявило Минобороны Азербайджана. 28 сентября Армения также сообщила о первом мирном жителе, погибшем в ходе обстрела сел Варденисского района азербайджанскими военными. В Нагорном Карабахе, по официальным данным, погибли девять и ранено более 30 жителей. Три человека из них погибли во время сегодняшнего авианалета на Мартакерт.

Власти Нагорного Карабаха не занимаются эвакуацией населения в Армению, указал руководитель пресс-службы оперативного штаба при правительстве Нагорного Карабаха Самвел Балаян. "В первый день войны жителей тех приграничных населенных пунктов, которые подвергались интенсивному обстрелу со стороны Азербайджана, усилиями районных администраций эвакуировали в более безопасные места Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"). А то, что люди уезжают в Армению - это только по их собственному желанию", - сказал Балаян корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что эвакуировались только дети, женщины с маленькими детьми, старики. Мужчины участвуют в мобилизации или остаются на месте, чтобы восстанавливать инфраструктуру. Выезд молодых мужчин за пределы Нагорного Карабаха не разрешается, подчеркнул Самвел Балаян. Из Мартакерта и других районных центров, по словам Балаяна, были эвакуированы только те из числа женщин и стариков, кто сам пожелал покинуть свой город.

Государственный министр Нагорного Карабаха, руководитель оперативного штаба по вопросам в тылу Григорий Мартиросян заявил, что опасности продовольственного дефицита нет. "Продовольствия хватит на несколько месяцев, а в случае необходимости будет задействован государственный резерв", - сказал он.

Эвакуированы 1500 человек, сообщил Мартиросян. "Жители приграничных населенных пунктов, которые подвергались интенсивному артиллерийскому и авиационному обстрелу, обеспечивались убежищем, а потом при необходимости эвакуировались и размещались в основном в гостиницах Степанакерта и других городов. Все они находятся в центре внимания оперативной группы и получают все необходимое", - передал корреспондент "Кавказского узла" слова Мартиросяна.

Он также сказал, что полностью восстановлено электроснабжение. "Проблема газоснабжения решается, сфера связи восстановлена, все дороги проходимы", - отметил Мартиросян.

Работник республиканского автовокзала в Степанакерте Артур Погосян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что автобусные рейсы в Армению и общины Нагорного Карабаха приостановлены, однако владельцы автобусов периодически приезжают на вокзал, чтобы перевозить пассажиров. То же самое делают частные таксисты. "Все это делается бесплатно, по инициативе автовокзала и самих водителей. Пассажиры - только дети, женщины с грудными детьми, пожилые люди. Мужчины их просто провожают", - сказал Погосян.

От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". По состоянию на 29 сентября, по данным министерств обороны Нагорного Карабаха и Армении, погибло 84 военнослужащих, еще около 200 получили ранения.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".