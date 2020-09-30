Три жителя Мартакерта погибли при авианалете

30 сентября 2020, 18:07

Три человека убиты и несколько ранены сегодня во время бомбардировки Мартакерта азербайджанскими самолетами, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", с 27 сентября в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. МИД Армении заявило сегодня о поддержке турецкими истребителями атак азербайджанских войск. В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность страны оказать военную помощь Азербайджану.

О новых жертвах среди мирных жителей сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. "Недавно вражеский (азербайджанский. - Прим. "Кавказского узла") военный самолет бомбил город Мартакерт, в результате чего три мирных жителя погибли и несколько человек получили ранения", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию от 14.11 мск на странице Погосяна в Facebook.

Мартакерт подвергся бомбардировкам с двух самолетов, есть жертвы и разрушения, сообщил мэр города Миша Гюрджян. По его словам, горожане находятся в убежищах.

Мэрия Степанакерта занята регистрацией мужчин 50-55 лет, которые обладают нужными навыками, чтобы заменить мобилизованных на фронт на их рабочих местах. Сегодняшнюю ситуацию в мэрии охарактеризовали как относительно спокойную. "В случае опасности население предупреждается сигналом воздушной тревоги, чтоб люди уходили в убежища. В течение дня воздушная тревога уже прозвучала несколько раз", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы мэрии Степанакерта.

Азербайджан использует для нанесения ударов по Нагорному Карабаху турецкие беспилотники, два из которых были сбиты ночью над Степанакертом, заявило Минобороны Армении.

В спасательной службе Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что сигналом воздушной тревоги оснащены все населенные пункты республики, а проблем с убежищами у населения нет.

В Минобразования Нагорного Карабаха отметили, что вопрос организации учебы в убежищах еще не обсуждался.

Убежищами пользуются женщины и дети

Как себя вести во время воздушной тревоги, местные жители знают со времен вооруженного конфликта 1991-1994 годов, указала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Нагорного Карабаха Даря Григорян. "В нашем здании сразу все собрались, занесли в подвальное помещение все необходимое. Создали место для кухни, спальную зону. Этой ночью тревога звучала часто, поэтому все находились в подвале. Но надо сказать, что только женщины и дети. Мужчины заняты делами, необходимыми для армии", - рассказала женщина.

По словам Лианы Айрапетян, убежище находится в их частном доме. "Дети, хотя и маленькие, но сразу поняли, что раз звучит сирена, надо бегом в убежище. Днем остаемся там недолго. А эту ночь, так как несколько раз была тревога, мы решили переночевать там. Даже соседки присоединились, чтобы не было грустно. А утром каждая отправилась по своим делам - кто на работу, кто просто идет в мэрию, узнать, нужна ли подмога. Например, я и некоторые женщины идем работать в пекарню, заменяем мужчин", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Азербайджана, с 27 сентября при обстрелах армянскими военными населенных пунктов страны погибли 12 человек, ранения получили 35. С учетом погибших сегодня в Мартакерте, в Нагорном Карабахе, по официальным данным, погибли девять и ранены более 30 жителей. 28 сентября Армения также сообщила о первом мирном жителе, погибшем в ходе обстрела сел Варденисского района азербайджанскими военными. Утром 30 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах двух населенных пунктов.

От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".