Азербайджан сообщил об обстрелах двух населенных пунктов

30 сентября 2020, 10:55

Село Ашагы Агджакенд и город Тертер были обстреляли из артиллерии, есть раненые мирные жители, заявило Минобороны Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", с началом боев с 27 сентября в зоне карабахского конфликта в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. С 27 сентября при обстрелах населенных пунктов Азербайджана армянскими военными погибли 12 человек и госпитализированы 35, сообщила Генпрокуратура страны. По данным армянской стороны, за 27 и 28 сентября погибли шесть мирных жителей, ранения получили 30 жителей Нагорного Карабаха. 28 сентября Армения сообщила о первом мирном жителе, погибшем в ходе обстрела сел Варденисского района азербайджанскими военными. Утром 30 сентября Азербайджан сообщил о продолжении боев в зоне конфликта.

Военнослужащие Армении обстреляли Геранбойский район на линии соприкосновения в Карабахе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. "Артиллерийские подразделения ВС Армении начали обстрел села Ашагы Агджакенд Геранбойского района Азербайджана. Наши подразделения предпринимают ответные меры ", – привело сегодня РИА "Новости" слова сотрудника пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты" Геранбойский район Азербайджана граничит на юге с Тертерским районом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Ведомство также сообщило об обстреле города Тертер. "30 сентября начиная с 08.00 (07:00 мск) часов утра подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер. По предварительным данным, гражданской инфраструктуре был нанесён ущерб, есть раненые", – сообщило сегодня министерство на своем сайте.

Стороны конфликта регулярно сообщают об обстрелах городов и сел. Новый виток обострения конфликта, который длится уже более 30 лет, отличается тем, что боевые действия идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". 29 сентября жители населенных пунктов в Нагорном Карабахе пожаловались на обстрелы с беспилотников, а жители прифронтовых сел Азербайджана – на артобстрелы.

По данным оборонного ведомства, в Тертерском районе проходит операция против взятых в окружение армянских военнослужащих. "Ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение министерства.

На 10.40 мск 30 сентября на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно заявлений оборонного ведомства Азербайджана.

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