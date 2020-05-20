Кокарда солдата армии НКР. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

20 мая 2020, 13:22

Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта

Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Энрик Арамян скончался от выстрела в голову. Армянские следователи отчитались сегодня, что возбудили дело об убийстве.

Как писал "Кавказский узел", за сутки с 19 по 20 мая Минобороны Азербайджана заявило о 23 обстрелах своих позиций, в том числе с территории Нагорного Карабаха, которую азербайджанские власти считают оккупированной.

Поздно вечером 19 мая на боевой позиции одной из воинских частей армии Нагорного Карабаха "при невыясненных обстоятельствах" получил смертельное огнестрельное ранение военнослужащий Энрик Арамян, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны непризнанной республики (перевод "Кавказского узла"). В сообщении уточняется, что эта воинская часть находится в восточном направлении линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана.

Арамян скончался от выстрела в голову. В связи с его гибелью возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", передал сегодня информацию Следственного комитета Армении "Sputnik-Армения". На сайте Минобороны Азербайджана к 13.22 мск 20 мая не появилось комментариев относительно гибели Арамяна.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, которое, однако, не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Новости о развитии конфликта вокруг Нагорного Карабаха "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Карабахский солдат погиб при взрыве мины", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о потерях противника в зоне карабахского конфликта".

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