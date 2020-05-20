20 мая 2020, 08:40

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции армии Азербайджана в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 23 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 мая оборонное ведомство Азербайджана насчитало 24 обстрела за сутки, днем ранее заявило о 21 обстреле в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным Минобороны, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении. Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 мая 2020, 08:08

20 мая 2020, 07:22

20 мая 2020, 06:31

20 мая 2020, 06:13

20 мая 2020, 05:28

  • Штрафы за нарушение масочного режима снижены в Армении

    Парламент Армении 19 мая одобрил идею Минюста снизить в 10 раз штрафы за появление в общественном месте без маски. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Еревана назвали траты на покупку масок и перчаток существенной нагрузкой на семейный бюджет.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи