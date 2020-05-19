19 мая 2020, 13:50
Азербайджан зафиксировал обстрелы в двух приграничных селах
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, 24 раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 18 мая Азербайджан заявил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта, насчитав 21 нарушение режима прекращения огня за сутки.
С 18 по 19 мая поверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 13.40 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, которое, однако, не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".