Военнослужащие Армии обороны Карабаха. Фото: пресс-служба МО Армении http://mil.am/hy/news/7837

19 мая 2020, 13:50

Азербайджан зафиксировал обстрелы в двух приграничных селах 

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, 24 раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая Азербайджан заявил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта, насчитав 21 нарушение режима прекращения огня за сутки.

С 18 по 19 мая поверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 13.40 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, которое, однако, не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел".

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