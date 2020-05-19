Азербайджан зафиксировал обстрелы в двух приграничных селах 

19 мая 2020, 13:50

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, 24 раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая Азербайджан заявил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта, насчитав 21 нарушение режима прекращения огня за сутки.

С 18 по 19 мая поверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 13.40 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.