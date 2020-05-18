18 мая 2020, 09:32

Азербайджан заявил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 21 раз, в том числе из снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая Азербайджан зафиксировал 22 обстрела своих позиций. 

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении.

Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает оборонное ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9.15 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, которое, однако, не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел".

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