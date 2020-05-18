Азербайджан заявил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта

18 мая 2020, 09:32

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 21 раз, в том числе из снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая Азербайджан зафиксировал 22 обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении.