18 мая 2020, 09:32
Азербайджан заявил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта
Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 21 раз, в том числе из снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 17 мая Азербайджан зафиксировал 22 обстрела своих позиций.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении.
Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает оборонное ведомство.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 9.15 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, которое, однако, не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
"Кавказский узел" собрал новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".