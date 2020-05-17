17 мая 2020, 12:31

Азербайджан сообщил об обстреле села в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в селе на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 22 раза, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая Азербайджан зафиксировал 23 обстрела своих позиций. В свою очередь Нагорный Карабах заявил о 120 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю 10 по 16 мая.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали азербайджанские позиции в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении.  Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", этот район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись со стороны Армении и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, отмечает оборонное ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 12.30 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле" . В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел", "Предложение Баку обменяться осужденными вызвало споры в Армении и Нагорном Карабахе".

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