Армения и Карабах обвинили Турцию в серии авиаударов

30 сентября 2020, 14:21

Азербайджан использует для нанесения ударов по Нагорному Карабаху турецкие беспилотники, два из которых были сбиты ночью над Степанакертом, заявило Минобороны Армении. МИД страны заявило о поддержке турецкими истребителями атак азербайджанских войск. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность страны оказать военную помощь Азербайджану.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", с 27 сентября в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. По данным Азербайджана, с 27 сентября при обстрелах армянскими военными населенных пунктов страны погибли 12 человек, ранения получили 35. Армения заявила о гибели шести и ранении 30 жителей Нагорного Карабаха. 28 сентября Армения также сообщила о первом мирном жителе, погибшем в ходе обстрела сел Варденисского района азербайджанскими военными. Утром 30 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах двух населенных пунктов.

Военные Азербайджана наносят удары по Нагорному Карабаху используя беспилотники и истребители F-16 военно-воздушных сил Турции, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. "Противник действует издалека, не входя в зону действия средств ПВО. Используются ракеты "воздух – земля" дальнего действия", – написал он сегодня на своей странице в Facebook. По его словам, военнослужащие Армении зафиксировали переговоры пилотов на турецком языке.

29 сентября Минобороны Армении заявило, что турецкий многофункциональный истребитель F-16 сбил штурмовик СУ-25 воздушных сил Армении, пилот погиб. Власти Турции эту информацию опровергли, а Минобороны Азербайджана заявило, что в арсенале авиационных средств ВВС страны нет истребителей F-16.

Ованнисян отметил, что в северном направлении Нагорного Карабаха азербайджанские военные вновь перешли в наступление, применяя в том числе и оружие большой дальности. Истребители F-16 Турция перебросила в Азербайджан в августе, сказал Ованнисян сегодня на пресс-конференции.

"Только F-16 мог на расстоянии 60 километров сбить штурмовик, летящий на таких высотах. Его ракеты AMRAAM могут поражать цели на расстоянии 90-100 километров. Миг-29 (состоящие на вооружении ВВС Азербайджана – ред.) на такое неспособны", – привело сегодня РИА "Новости" слова Ованнисяна. Он добавил, что на армяно-азербайджанской границе пока что спокойно.

Армения потребовала вывода турецкой авиации из боевых действий

МИД Армении также выступило с заявлением, в котором указало на участие турецких самолетов и беспилотников в боевых действиях. Ведомство напомнило об уничтожении 29 сентября турецким истребителем армянского истребителя Су-25. "Это не первая провокация ВВС Турции. С момента появления в Азербайджане ВВС Турции совершают провокационные полеты по всей линии фронта в Арцахе. Во время агрессии, развернутой Азербайджаном, они фактически оказывают авиационную поддержку боевым подразделениям Азербайджана", – сказано в сообщении, размещенном сегодня на сайте министерства.

МИД заявил, что Армения требует немедленного выведения Турцией своей авиации. "Провокационные действия ВС Турции серьезно подрывают региональную безопасность и мешают усилиям международного сообщества по прекращению боевых действий", – сказано в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о двух сбитых беспилотниках. "По всей протяженности линии фронта идут артиллерийские бои. Ночью над Степанакертом были сбиты два беспилотника ВС Азербайджана", – написала Степанян сегодня в Facebook.

К заявлению об участии Турции в карабахском конфликте также присоединился и пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна Ваграм Погосян. "За одну ночь мы вернули большую часть потерянных позиций <...>. И это в том случае, когда в рядах азербайджанской армии воюют турецкие военнослужащие", – привел сегодня "Sputnik Армения" слова Погосяна.

"Мы точно знаем, что сегодня в Азербайджане находятся достаточно большие подразделения турецких ВС и именно с их помощью Баку пытается добиться успехов", – заявил Погосян. На вопрос, относительно обстрела населенных пунктов, "Этой ночью в небе Степанакерта появились ударные БПЛА, два из которых наши силы смогли сбить. На этот момент в плане инфраструктур нет существенных проблем, а если и возникают, то предпринимаются все меры для их быстрого решения", – отметил Погосян.

МИД Нагорного Карабаха также раскритиковал действия Турции. "После всех этих действий Турция больше не может рассматриваться как член Минской группы ОБСЕ, а также в какой-либо форме участвовать в деятельности, связанной с осуществлением в рамках ОБСЕ посреднической миссии по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Турция должна быть исключена из Минской группы ОБСЕ, так как ее пребывание в этой международной посреднической структуре будет означать поощрение деструктивной и преступной деятельности, направленной на развязывание войны" – заявил сегодня МИД Нагорного Карабаха.

Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан

В случае необходимости Турция окажет военную помощь Азербайджану, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. "Мы поддерживаем Украину по вопросу Крыма, Грузию – и мы правы. Точно так же поддерживаем и Азербайджан. Если будет нужно, мы поможем, но сейчас видим, что возможностей Азербайджана хватает. У нас военное сотрудничество с ним, и Азербайджан получил все необходимое ему у других стран, у нас в том числе, и это его право. На поле боя мы можем помочь, если возникнет такая необходимость", – привело сегодня РИА "Новости" слова Чавушоглу.

От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". О случаях обстрелов населенных пунктов стороны сообщают регулярно. Так, 29 сентября жители приграничных азербайджанских поселков пожаловались на артобстрелы, а жители населенных пунктов в Нагорном Карабахе – на обстрелы с беспилотников.

Напомним, что 29 сентября Ереван и Баку обменялись обвинениями в использовании сирийских боевиков. Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что в конфликте на стороне Азербайджана участвуют 4000 боевиков. Единый информационный центр Армении ссылаясь на армянскую разведку, 29 сентября заявил, что в ходе боев "уничтожен 81 боевик". В свою очередь Азербайджан также обвинил Армению в привлечении боевиков для участия в конфликте.

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