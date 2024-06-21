Следком отчитался о расследовании атаки боевиков Басаева на Ингушетию

21 июня 2024, 10:24

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Установлены имена 131 участника нападения боевиков Шамиля Басаева на Ингушетию в 2004 году, 11 из них находятся в розыске, отчитался СКР в годовщину тех событий.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2015 года суд приговорил ко второму пожизненному сроку Али Тазиева, который, по версии следствия, в ночь на 22 июня 2004 года участвовал в нападении боевиков под руководством Шамиля Басаева на государственные объекты в Ингушетии. Сам Тазиев, уже приговоренный ранее к пожизненному заключению, не признал вину.

В ночь на 22 июня 2004 года не менее 200 боевиков под руководством Шамиля Басаева напали на объекты на территории Ингушетии, в том числе в Назрани и Карабулаке. Ожесточённые перестрелки силовиков с боевиками продолжались почти до утра, после чего нападавшие отступили в сторону Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Ночное нападение боевиков на Ингушетию в 2004 году".

Продолжается расследование уголовного дела о произошедшем 20 лет назад нападении боевиков, в ходе которого погибли 78 человек, 113 получили ранения, сообщил сегодня Следственный комитет.

"Следователями ГСУ СК России по СКФО полностью воссоздана картина произошедшего. Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек из числа жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, Республики Ингушетия и других субъектов Российской Федерации, а также иностранных наемников", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Следователями установлена причастность к нападению 131 человека. "Из которых 68 уже осуждены за участие в банде, совершение акта терроризма и посягательства на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления, 11 лиц объявлены в розыск", - сообщил Следком.

Следователи СКР при поддержке сотрудников ФСБ и МВД продолжают устанавливать участников нападения, "которые скрываются от правоохранительных органов", отмечается в публикации.

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