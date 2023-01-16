Тазиев Али Мусаевич (Магомед Евлоев, "Магас")

16 января 2023, 14:06

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Али Тазиев - один из бывших лидеров (амиров) террористической организации "Имарат Кавказ". Считался вторым по влиятельности членом организации после Доку Умарова. Приговорен российским судом к пожизненному заключению.

Известен под именами Магас, Магас Али, Магомед Евлоев, Ахмед Евлоев.

Участие в незаконных вооруженных формированиях

В Первой Чеченской войне Али Тазиев участия не принимал.

По разным данным, в 1996 или в 1998 году Тазиев присоединился к салафитам и вступил в один из вооружённых отрядов кавказских сепаратистов.

До 1998 года работал в управлении вневедомственной охраны МВД Ингушетии и имел звание старшего лейтенанта или сержанта милиции .

В 1998 году Али Тазиеву и его напарнику Джандигову было поручено охранять Ольгу Успенскую - супругу советника президента Ингушетии Валерия Фатеева. 10 октября 1998 года боевики захватили и угнали в Чечню машину с Успенской, Джандиговым и Тазиевым. Успенская и Фатеев, который также был взят в заложники при попытке освободить свою жену, были спасены из плена в 2000 году. Тогда же Джандигов был обнаружен мертвым, и следствие посчитало, что Тазиев также был убит при исполнении служебного долга. В 2000 году суд Ингушетии признал его погибшим.

Примкнув к боевикам, А.Тазиев достал поддельный паспорт на имя Магомеда или Ахмеда Евлоева. Известность в качестве участника НВФ Али Тазиев получил именно под этими именами.

В конце 1990-х Евлоев находился в подчинении у разных полевых командиров, подотчетных клану братьев Ахмадовых. Спустя какое-то время стал доверенным лицом Шамиля Басаева, и Басаев отдал в его распоряжение отряд боевиков в составе 30-40 человек.

В сентябре 1999 года отряд Евлоева участвовал в рейде Ш.Басаева и амира Хаттаба на Дагестан.

Со времени начала Второй Чеченской войны Евлоев воевал против федеральных сил как в составе отрядов Шамиля Басаева, Абу аль-Валида, так и независимо, вместе с добровольцами из Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Чечни.

В конце 1999 года вместе с Ш.Басаевым Евлоев вырвался из окруженного Грозного и скрылся в горах Веденского района Чечни.

В начале 2000 года М.Евлоев стал командиром отряда боевиков в селе Дарго (Веденский район Чечни).

С апреля 2004 года Магомед Евлоев был назначен Ш.Басаевым "амиром" Ингушского джамаата. Участвовал в подготовке и осуществлении ночного рейда боевиков под руководством Шамиля Басаева на Ингушетию 22 июня 2004 года. По данным СМИ, в ходе нападения Евлоев лично убил исполняющего обязанности главы МВД Ингушетии Абукара Костоева и двух сотрудников прокуратуры.

В 2004 году А.Тазиев был объявлен в федеральный розыск.

В сентябре 2004 года Тазиев мог быть организатором или непосредственным участником захвата школы в Беслане. По одной из версий, М.Евлоев покинул здание захваченной школы за день до штурма.

Российские источники не раз сообщали о смерти Евлоева: сначала в 1996 году, затем 10 октября 1998 года, 11 июля 2001 года, в феврале 2002 года, 28 июня 2004 года, а также в сентябре 2004 года (после событий в Беслане).



Весной 2006 года Магомед Евлоев в интервью ИА "Кавказ-центр" сказал, что распоряжением Шамиля Басаева в структурах секторов фронта были "образованы специальные оперативные группы (СОГ) перед которыми поставлены боевые задачи оперативно-тактического назначения. Одной из таких задач является адресная работа по конкретным лицам, а так же подготовка и осуществление адекватных боевых операций по уничтожению заранее намеченных целей". Евлоев также сообщил, что им "удалось создать гибкую систему управления, в которой отдельные подразделения обладают максимальной самостоятельностью в вопросах оперативного планирования".



16 мая 2006 года был взорван бронированный джип, в котором ехал на работу заместитель министра внутренних дел Ингушетии Джабраил Костоев. Погибли сам Костоев, его телохранитель, водитель, а также четыре посторонних человека, ехавших в машине, которая врезалась в перевернувшийся джип Костоева. Ответственность за организацию покушения взял на себя М.Евлоев.



По сообщениям интернет-ресурсов сепаратистов, 22 июля 2007 г. президент и председатель Кабинета министров непризнанной республики Ичкерия - Доку Умаров назначил Магомеда Евлоева "военным Амиром Вооруженных Сил ЧРИ". Доку Умаров издал также указ о назначении трех заместителей главы Вооруженных сил непризнанной ЧРИ. Заместителями Евлоева назначены были эмиры чеченских боевиков Муханнад, Тархан Газиев и Асламбек Вадуев.

После провозглашения в октябре 2007 года "Имарата Кавказ" М.Евлоев занимал в нем пост командующего вооружёнными силами, а также являлся валийем вилайята Галгайче (Ингушетия).

9 декабря 2007 года по заказу Али Тазиева был произведен взрыв на автовокзале в г.Невинномысске.

В 2009 году Али Тазиев организовал взрыв здания ОВД в Назрани и принимал участие в подготовке покушения на президента Ингушетии Ю.-Б.Евкурова.

По заявлению руководителя ФСБ России Александра Бортникова, Магомед Евлоев был также причастен к взрывам пассажирских автобусов в Ставрополье и имел отношение к похищению родственника бывшего президента Ингушетии Мурата Зязикова.

Задержание и суд

9 июня 2010 г. Магомед Евлоев (Али Тазиев) был задержан в результате спецоперации ФСБ РФ, проведенной в г.Малгобек (Ингушетия). В тот же день он был доставлен в Москву. Следственное управление ФСБ России предъявло М.Евлоеву обвинения по ч.1 ст.208 (организация незаконного вооруженного формирования), ст.279 (вооруженный мятеж) и ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия).

После задержания А.Тазиев активно сотрудничал со следствием. Благодаря его показаниям в Ингушетии были уничтожены или арестованы десятки участников незаконных вооруженных формирований.

В феврале 2012 года стало известно, что в связи подозрением на причастность Тазиева к совершенным в 2007 и 2009 годах терактам (в том числе против Ю.-Б.Евкурова), ему были предъявлены новые обвинения по ряду статей, включая ст. 277 (посягательство на жизнь государственного деятеля), ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ст. 205 (терроризм).

13 мая 2013 года в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела А.Тазиева. В ходе первого заседания Тазиев признал свою вину только по двум статьям (организация незаконного вооруженного формирования, незаконное хранение оружия) и отверг остальные обвинения.

15 октября 2013 года суд приговорил Али Тазиева к пожизненному заключению.

18 февраля 2014 года в Верховном суде России рассматривалась апелляция адвокатов по делу Али Тазиева. Суд отклонил жалобу защиты и признал пожизненный приговор Тазиеву законным.

Новые обвинения

10 апреля 2015 года было направлено в суд еще одно уголовное дело в отношении Али Тазиева по нескольким статьям УК РФ, в т.ч. по обвинению в терроризме, убийствах и покушениях на сотрудников правоохранительных органов (ч.3 ст.205), пп."а, е, ж, з" ч.2 ст.105 (участие в умышленных убийствах восьми граждан), ч.3 ст.30, пп."а, е, ж, з" ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц), ч.2 ст.209 (бандитизм), ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащих), пп."а, б" ч.4 ст.226 (хищение оружия), ч.3 ст.222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ч.4 ст.166 (неправомерное завладение автомобилем) .

13 мая 2015 года Али Тазиев отказался признать свою вину.

30 июня по делу обвиняемого в нападении на Назрань в июне 2004 года Али Тазиева прокуратура попросила суд о пожизненном заключении для подсудимого.

16 января 2023 года Южный окружной военный суд признал Али Тазиева виновным в нападениях на сотрудников ДПС и военнослужащих в 2009-2010 годах и назначил ему еще один, третий пожизненный срок.

Биография

Родился в 1974 году (по другим данным - в 1978 году ) в селе Насыркорт Назрановского района ЧИАССР (по другим данным - в г.Грозном ЧИАССР ). Ингуш по национальности.

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