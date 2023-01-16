Али Тазиев в зале суда. 27 апреля 2021 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

16 января 2023, 14:10

Али Тазиев приговорен к третьему пожизненному сроку

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Суд приговорил к пожизненному лишению свободы одного из лидеров вооруженного подполья в Ингушетии Али Тазиева, признав его виновным в нападениях на сотрудников ДПС и военнослужащих в 2009-2010 годах. Тазиев в третий раз осужден на пожизненный срок.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля 2021 года Южный военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела одного из лидеров вооруженного подполья Али Тазиева, обвиненного в нападениях на сотрудников ДПС и военнослужащих в 2009-2010 годах на территории Ингушетии. Тазиев, дважды приговоренный к пожизненным срокам, вину не признал.

Южный окружной военный суд сегодня признал Али Тазиева виновным в нападениях на сотрудников ДПС и военнослужащих в 2009-2010 годах. "Суд признал Тазиева виновным и по совокупности преступлений назначил ему пожизненный срок", - цитирует судью "Интерфакс-Юг".

Ранее гособвинитель запросил для Тазиева пожизненное лишение свободы. Подсудимому инкриминировалось создание и руководство бандой, посягательство на жизнь силовиков и военнослужащих, повреждение чужого имущества общеопасным способом, незаконный оборот оружия и незаконное изготовление взрывных устройств, информирует агентство.

Напомним, 15 октября 2013 года суд приговорил Тазиева к пожизненному заключению по обвинению в руководстве группой боевиков, которая, по данным следствия, в 2007 году взорвала автобус в Невинномысске, а в 2009-м подорвала здание ОВД в Ингушетии и совершила покушение на главу республики Юнус-Бека Евкурова. 9 июля 2015 года Тазиева осудили на второй пожизненный срок по делу о нападении боевиков под руководством Шамиля Басаева на государственные объекты в Ингушетии.

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Примечание:

"ЕСПЧ счел оправданным подрыв дома родственников Али Тазиева", "Завершены следственные действия по делу об убийстве Эльджаркиева", "Заявление ИГ* минимизировало шансы на выдачу тел Тимурзиевых родным".

Автор: "Кавказский узел"

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