Али Тазиев отказался признать вину в нападении на силовиков

27 апреля 2021, 20:13

Южный военный суд начал сегодня рассмотрение дела Али Тазиева по обвинению в нападениях на сотрудников ДПС и военнослужащих в 2009-2010 годах на территории Ингушетии. Тазиев, дважды приговоренный к пожизненным срокам, вину на первом судебном заседании не признал.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября 2013 года суд приговорил Тазиева к пожизненному заключению по обвинению в руководстве группой боевиков, которая, по данным следствия, в 2007 году взорвала автобус в Невинномысске, а в 2009 подорвала здание ОВД в Ингушетии и совершила покушение на главу республики Юнус-Бека Евкурова. 9 июля 2015 года Тазиева осудили на второй пожизненный срок по делу о нападении боевиков под руководством Шамиля Басаева на государственные объекты в Ингушетии. В апреле 2019 года ЕСПЧ отказался удовлетворить жалобу родственников Али Тазиева, которые требовали компенсации за уничтожение силовиками их дома в Ингушетии.

Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоялось первое заседание по новому уголовному делу в отношении Тазиева. Родственники Тазиева на заседание не приехали, как и родственники потерпевших. На заседании присутствовали пять журналистов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Заседание началось с ходатайств Тазиева: он попросил предоставить ему переводчика "с ингушского на русский и обратно", а также попросил предоставить время для полного ознакомления с материалами дела и вести аудиозапись заседания. Тазиева поддержала его адвокат по назначению Аракси Касабян. В ходатайствах о переводчике и дополнительном времени для ознакомления с делом Тазиеву было отказано, вместе с этим коллегия судей пояснила, что аудиопротокол заседаний будет приложен к материалам дела. Тазиев также заявил отвод коллегии судей, сославшись на то, что в этом суде его ранее приговорили к двум пожизненным заключениям. Судьи отказались взять отвод, пояснив, что ранее в рассмотрении дел Тазиева они не участвовали. Подсудимый, одетый в спортивные штаны и толстовку, вел себя спокойно, улыбаясь судьям.

Гособвинитель Александр Гладченко зачитал объемное обвинительное заключение, согласно которому "в октябре 2007 года руководители запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ" Доку Умаров и Али Тазиев совместно с другими неустановленными следствием лицами на территории северокавказских республик "создали многочисленные организованные преступные сообщества - "вилайяты". Али Тазиев возглавил "Вилайят Галгайче" - "Ингушский сектор Кавказского фронта", распространившийся впоследствии и в Северной Осетии, целью которого было нарушение территориальной целостности России и создание независимого государства с шариатской формой правления, которым Тазиев руководил вплоть до задержания 9 июня 2010 года.

По данным обвинения, Тазиев с сообщниками планировал совершить несколько нападений на организации и госучреждения Ингушетии и Северной Осетии. Среди объектов нападения были выбраны административные здания пограничного управления ФСБ РФ по Ингушетии, расположенного в Назрани, войскового гарнизона Сунженского района, расположенного в селе Троицкое, стационарные контрольные посты милиции "Волга-16" и "Волга-17" МВД по Ингушетии и контрольный пост милиции № 105 МВД Северной Осетии в селе Чермен.

Как отмечается в обвинительном заключении, Тазиев создал несколько групп для нападения на граждан и организации, в них с 2007 по 2010 годы входили более 500 человек. Вооруженные группы формировались по этническому признаку из числа жителей одного населенного пункта либо района. Участники группировки должны были распространять идеи радикального ислама среди знакомых, активно заниматься спортом, приобретать удобную для ведения боя одежду, медикаменты, оружие и боеприпасы. Активные члены групп поддерживали связь между собой с помощью радиостанций, а рядовые обязаны были регулярно менять телефонные аппараты и сим-карты, оформленные на других лиц, отметил гособвинитель.

По версии обвинения, члены этих групп, которые возглавлял Тазиев, с сентября 2009 по март 2010 года неоднократно покушались на сотрудников ингушской полиции, военнослужащих Минобороны России. Так, вечером 11 сентября 2009 года у стационарного поста ДПС "Волга 16" неизвестный привел в действие взрывное устройство осколочно-фугасного поражающего воздействия. 17 декабря 2009 года участник группы вблизи стационарного поста ДПС "Волга-16" привел в действие взрывное устройство осколочно-фугасного поражающего воздействия, находившееся в салоне автомобиля. 11 марта 2010 года было совершено нападение на пост "Волга-17" в селе Яндаре. В результате этих нападений четыре человека, включая двух гражданских лиц, случайно оказавшихся на месте преступления, были убиты, а девять сотрудников полиции и одиннадцать военнослужащих получили ранения.

2 декабря 2009 года участники группы под руководством Али Тазиева рядом с селом Гази-Юрт совершили подрыв бронетранспортера войсковой части № 3718 внутренних войск МВД, в результате которого четверо военнослужащих получили ранения, сообщил гособвинитель.

Таким образом, Тазиеву предъявлены обвинения в создании и руководстве бандой, посягательстве на жизнь правоохранителей и военнослужащих, повреждении чужого имущества общеопасным способом, незаконном обороте оружия и незаконном изготовлении взрывных устройств и убийстве двух и более лиц.

Тазиев заявил, что не признает вину. "Нет, конечно, вообще ничего не признаю", - сказал он. Подсудимый сказал, что планирует дать показания "последним" - после представления всех доказательств обвинением.

Рассмотрение дела продолжится в 10.00 мск 30 апреля, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Тазиев на предварительном слушании выразил недоверие Южному окружному военному суду, который вынес ему два обвинительных приговора с пожизненным сроком наказания. Он просил направить его дело на рассмотрение по территориальной подсудности, по месту совершения инкриминируемых ему преступлений. Суд оставил без рассмотрения заявление подсудимого об изменении подсудности дела, сообщил 13 апреля "Коммерсант".

Уголовное дело поступило в суд 16 марта, 13 апреля состоялось предварительное слушание, сегодня - первое судебное заседание, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда. В карточке дела указано, что Тазиеву также предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Часть 1 статьи 210 УК РФ (создание и руководство бандой) предусматривает до 20 лет лишения свободы, статья 317 УК РФ (посягательство на жизнь правоохранителей и военнослужащих) - до пожизненного заключения или смертную казнь, такое же наказание предусмотрено частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Часть 2 статьи 167 УК РФ (повреждение чужого имущества общеопасным способом) предусматривает до пяти лет лишения свободы, часть 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) - до восьми лет лишения свободы, такое же наказание предусмотрено частью 3 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Али Тазиев - один из бывших лидеров (амиров) террористической организации "Имарат Кавказ". Он считался вторым по влиятельности членом организации после Доку Умарова, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке. Кроме того, "Кавказский узел" подготовил справку "Ночное нападение боевиков на Ингушетию (2004)".

* террористическая организация, запрещенная в России судом.