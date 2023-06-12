Дочь и внук Шамиля Басаева столкнулись в Германии с угрозой депортации

12 июня 2023, 10:19

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Дочь Шамиля Басаева Хава Абдулмежидова покинула со своим сыном Россию и прибыла в Германию, где попросила убежище. Однако власти этой страны могут ответить отказом и депортировать их в Россию, сообщил правозащитник Абубакар Янгулбаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июля 2006 года в Назрановском районе в двух километрах от села Экажево Назрановского района взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. На месте происшествия были обнаружены четыре трупа. Один из них был опознан как Шамиль Басаев. ФСБ отчиталось, что Басаев был уничтожен в результате успешно проведенной спецслужбами операции по ликвидации ряда чеченских боевиков. Пресс-служба управления ФСБ Ингушетии до заявления главы ФСБ объявила, что"КамАЗ", в котором погиб известный чеченский боевик, взорвался из-за того, что в нем перевозилась взрывчатка.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Шамиля Басаева.

О том, что власти Германии могут депортировать в Россию дочь и внука Шамиля Басаева со ссылкой на собственные источники сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Абубакар Янгулбаев.

"Дочь и внук Шамиля Басаева приехали в Германию через Хорватию, и просят политическое убежище. Из-за юридических норм по так называемому закону "Дублина" 1 им грозит депортация обратно в Хорватию, а из Хорватии чеченцев и других мусульман России депортируют в Турцию или в Россию. И обоих случаях для них это не безопасно", – написал Янгулбаев 11 июня в своем Telegram-канале.

Дочь и внук Басаева уже просили убежище у властей Германии в 2013 году, но им было отказано, и в 2018 году их депортировали в Россию, добавил он. "Сейчас их дело находится в процессе рассмотрения. И депортация реальна, так как их уже проводили по этой процедуре и возвращали в Россию. А сама депортация в России для них равнозначна внесудебной казни", – написал Янгулбаев.

Он обратился к властям Германии с просьбой предоставить убежище дочери и внуку Басаева. "Вы отказываете оппозиционерам из Чечни, которые систематически подвергаются пыткам, издевательствам, унижениям, похищениям и действительно нуждаются в помощи", – подчеркнул правозащитник.

Янгулбаев также отметил, что если власти Германии отказывают в убежище дочери и внуку Басаева из-за кровного родства с ним, то аналогичную меру они должны применить и ко всем другим людям. Также он призвал дочь Басаева рассказать ему, в чем она нуждается и какие проблемы у нее есть. "Если вам нужна помощь, я сделаю все, что в моих силах. Даже соберем людей у этого министерства на протест", – заявил Янгулбаев.

Он напомнил, что после депортации из Германии в 2018 году дочь Басаева с сыновьями вернулась в Чечню. По словам Янгулбаева, одного из внуков Басаева похитили силовики и пытали, а позже ему удалось покинуть Чечню. Затем республику покинул средний сын дочери Басаева. Младший сын позже выехал во Владикавказ. В 2022 году во время мобилизации он получил повестку. И после этого вместе с матерью вылетел в Турцию, а затем через Хорватию они прибыли в Германию.

Речь идет о дочери Шамия Басаева Хаве Абдулмежидовой. Сейчас она и ее сын находятся в лагере для беженцев, уточнили "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, Шамиль Басаев был руководителем штурма Грозного в августе 1996 года, организатором терактов и захвата заложников в Буденновске в 1995 году, театрального центра на Дубровке в Москве в 2002 году, школы в Беслане в 2004 году. А также руководителем вторжения боевиков на территорию Дагестана в 1999 году и нападения на Нальчик в октябре 2005 года.

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