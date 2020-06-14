14 июня 2020, 22:49
Годовщина атаки на Буденновск актуализировала спор об итогах операции
Вооруженная атака боевиков Шамиля Басаева на Буденновск ровно 25 лет назад должна была закончиться ликвидацией полевого командира даже ценой жизни большинства заложников, считают участвовавшие в операции офицеры "Альфы". Освобождение большинства заложников в результате переговоров - единственное успешное миротворческое усилие с начала первой чеченской кампании, отмечает правозащитник Александр Черкасов.
Отряд боевиков из Чечни во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года захватил 1500 человек в центральной больнице города Буденновске Ставропольского края. В результате теракта погибли 129 человек, а 415 получили ранения, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника". Боевики освободили оставшихся заложников после переговоров 19 июня 1995 года, а российские власти согласились прекратить боевые действия в Чечне, позволив боевикам уйти.
Траурные акции прошли в Буденновске
В Ставропольском крае сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные 25-летней годовщине вооруженного нападения боевиков на Буденновск. "Сегодня мы вместе с жителями города возложили цветы возле памятников жертвам трагедии", - сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.
"Моя сестра работала в аптеке внутрибольничной, на третий день смогли сбежать, пережили ужас", - написала в комментариях к посту губернатора irinlora. "Там в заложниках тогда оказалась моя бывшая учительница по биологии,она нам рассказала об этом теракте из первых уст", - отметила tatiana.chuchvareva.
Акции с участием местніх властей прошли у мемориала, который создан возле здания МВД, а кроме того, жители Буденновска с утра приносят цветы к больнице, где боевики удерживали заложников. Ровно 12.20 - это время, когда боевики захватили заложников и заставили их оставаться в больнице - прошла минута молчания, а вечером в память о погибших в Буденновске зажгут свечи, сообщило "Эхо Москвы".
Глава Буденновска Виталий Манько вместе с главой Буденновского района Андреем Соколовым и другими представителями местных властей побывали на городском кладбище и возложили цветы на могилы погибших. Также они "посетили территорию больницы и часовню в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость», где прошла панихида за упокой безвременно ушедших из жизни земляков", говорится в сообщениях пресс-службы городской администрации.
Хронология нападения
Группа боевиков под видом сотрудников милиции въехала в Буденновск утром 14 июня 1995 года. Отряд Басаева был замаскирован под колонну с "Грузом-200" - гробами с убитыми российскими военнослужащими, поэтому преодолел до Буденновска 52 блокпоста и КПП. При подъезде к селению Прасковея вблизи Буденновска постовые отказались пропускать машины без проверки и потребовали проехать в РОВД города. Именно это заставило Басаева изменить первоначальный план атаки "и перенести боевые действия в Буденновск", говорится в исторической хронике, опубликованной сегодня изданием "Кавказ.Реалии".
Часть боевиков попыталась захватить военный аэродром на севере-западе Буденновска, но не смогла этого сделать. Боевики взяли заложники нескольких офицеров и с ними отошли в город. Другие группы боевиков захватили здание РОВД и ряд других административных зданий города, в том числе городскую администрацию, узел связи, медучилище и отделение "Сбербанка"
Рано утром 17 июня спецподразделения МВД и ФСБ начали штурм больницы, где находились боевики и заложники. В результате этой неудачной попытки штурма погибли больше 60 заложников.
Утром 19 июня к больнице в Буденновске были подогнаны три автобуса и рефрижератор для перевозки тел убитых боевиков. Отряд Басаева забрал с собой добровольных заложников в качестве гарантии безопасности. Среди добровольцев были 20 журналистов, три народных депутата и сотрудники администрации Буденновска и Ставропольского края, всех из отпустили после прибытия в Чечню.
По рассказам Басаева, для операции в Буденновске он лично отбирал и готовил боевиков. "Моя поездка в Буденновск обошлась где-то в двадцать пять тысяч долларов. Правда, большая часть ушла на покупку "КамАЗов" и машины "Жигули" - пятнадцать тысяч долларов. А по дороге раздали тысяч восемь-девять. Когда мы захватили больницу, то все власти были в растерянности. По телевизору передают, что переговоры идут, деньги предлагают, а на самом деле ничего этого не было. Они два дня в растерянности были, даже боялись кого-нибудь прислать", - приводила слова полевого командира в 1996 году "Независимая газета".
Участники операции рассуждают об итогах Буденновска
Федеральные СМИ отметили 25-летнюю годовщину атаки на Буденновск публикацией воспоминаний силовиков, в том числе бойцов группы «Альфа». Вячеслав Балка, работавший в июне 1995 года инспектором штаба в звании майора, указывает на "следы попаданий из гранатомета", которые до сих пор можно найти на здании ОВД. " Я тогда был в здании. В первые секунды даже не понял, что происходит. Когда спустился вниз, увидел вооруженных людей с бронежилетах. Они повалили меня на пол и выволокли на улицу", - цитирует слова Балки, которому позже удалось сбежать от боевиков, "Российская газета".
Руководитель Первого отдела группы «Альфа» в 1995 году Сергей Поляков и офицер группы, пулетметчик Алексей Филатов, подробно рассказали журналистам о ходе операции в Буденновске. Оба силовика рассказывают о ряде просчетов руководителей операции и критикуют тогдашнее руководство России за ее итог - выезд Басаева и его отряда в Чечню.
Поляков критикует премьер-министра Виктора Черномырдина, который пообещал Басаеву колонну автобусов и беспрепятственный выезд в Чечню, возлагая на политика ответственность за последующие "события в Первомайском".
"Такое обещание давать недопустимо, тем более что все варианты захвата и уничтожения [басаевцев в Буденновске] были подготовлены. Тогда уже мы диктовали бы свои условия, а не они. Да, они взяли с собой заложников, кто-то пострадал бы. Но отпускать их нельзя было ни в коем случае", - приводятся его слова в материале "Ленты.Ру".
По словам Филатова, если бы Басаева и членов его отряда убили в Буденновске, в последующие годы не было бы "второй чеченской кампании". "Не было бы подорванных домов в Москве и Волгодонске, не было бы упавших самолетов, не было бы взрывов в метро, не было бы «Норд-Оста», не было бы Беслана. Мы бы сохранили жизнь десяткам тысяч людей", - цитирует издание слова офицера, вынесенные в заголовок всей публикации.
Одновременно Алексей Филатов признает, что в операции по освобождении больницы должны были погибнуть почти все заложники и "около 70 процентов штурмующих". Такой прогноз на второй день после захвата больницы сделал оперативный штаб, исходя из количества боевиков и их вооружения. "Перспектива уничтожить 90 процентов заложников при их освобождении не укладывалась в голове", - приводит сегодня его слова РИА "Новости".
Атака на Буденновск -- "единственный теракт в череде подобных, когда российская федеральная власть пошла на переговоры с целью освобождения своих граждан", отмечает председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов. В своей статье "Буденновск и дороги, которые нас выбирают" правозащитник подчеркивает, что переговорщикам из "группы Ковалева" "удалось хоть на время направить ход событий на мирный путь" после полугода войны.
В результате переговоров 19 июня при посредничестве Сергея Ковалева удалось добиться освобождения большей части заложников, также была достигнута договоренность о прекращении всех боевых операций.
Шамиль Басаев при планировании своих атак активно использовал приемы, которые практиковались федеральными военными: использование в качестве готового опорного пункта автономный комплекс отдельно стоящих зданий, каковым и была больница в Буденновске, захват заложников и использование «живого щита», отмечает Черкасов. "Вряд ли кто-то учитывал, что у Шамиля Басаева были хорошие учителя, от которых он успел многое перенять. Он сам об этом напомнит в 1995 году", - говорится в статье, опубликованной сегодня изданием "Эхо Кавказа".
Бывший полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников в декабре 2018 года рассказывал, что в Буденновске "боевики хорошо укрепились в больнице и действовали строго по военной науке".