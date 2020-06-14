Годовщина атаки на Буденновск актуализировала спор об итогах операции

14 июня 2020, 22:49

Вооруженная атака боевиков Шамиля Басаева на Буденновск ровно 25 лет назад должна была закончиться ликвидацией полевого командира даже ценой жизни большинства заложников, считают участвовавшие в операции офицеры "Альфы". Освобождение большинства заложников в результате переговоров - единственное успешное миротворческое усилие с начала первой чеченской кампании, отмечает правозащитник Александр Черкасов.

Отряд боевиков из Чечни во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года захватил 1500 человек в центральной больнице города Буденновске Ставропольского края. В результате теракта погибли 129 человек, а 415 получили ранения, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника". Боевики освободили оставшихся заложников после переговоров 19 июня 1995 года, а российские власти согласились прекратить боевые действия в Чечне, позволив боевикам уйти.

Траурные акции прошли в Буденновске

В Ставропольском крае сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные 25-летней годовщине вооруженного нападения боевиков на Буденновск. "Сегодня мы вместе с жителями города возложили цветы возле памятников жертвам трагедии", - сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

"Моя сестра работала в аптеке внутрибольничной, на третий день смогли сбежать, пережили ужас", - написала в комментариях к посту губернатора irinlora. "Там в заложниках тогда оказалась моя бывшая учительница по биологии,она нам рассказала об этом теракте из первых уст", - отметила tatiana.chuchvareva.

Акции с участием местніх властей прошли у мемориала, который создан возле здания МВД, а кроме того, жители Буденновска с утра приносят цветы к больнице, где боевики удерживали заложников. Ровно 12.20 - это время, когда боевики захватили заложников и заставили их оставаться в больнице - прошла минута молчания, а вечером в память о погибших в Буденновске зажгут свечи, сообщило "Эхо Москвы".

Глава Буденновска Виталий Манько вместе с главой Буденновского района Андреем Соколовым и другими представителями местных властей побывали на городском кладбище и возложили цветы на могилы погибших. Также они "посетили территорию больницы и часовню в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость», где прошла панихида за упокой безвременно ушедших из жизни земляков", говорится в сообщениях пресс-службы городской администрации.

Хронология нападения

Группа боевиков под видом сотрудников милиции въехала в Буденновск утром 14 июня 1995 года. Отряд Басаева был замаскирован под колонну с "Грузом-200" - гробами с убитыми российскими военнослужащими, поэтому преодолел до Буденновска 52 блокпоста и КПП. При подъезде к селению Прасковея вблизи Буденновска постовые отказались пропускать машины без проверки и потребовали проехать в РОВД города. Именно это заставило Басаева изменить первоначальный план атаки "и перенести боевые действия в Буденновск", говорится в исторической хронике, опубликованной сегодня изданием "Кавказ.Реалии".

Часть боевиков попыталась захватить военный аэродром на севере-западе Буденновска, но не смогла этого сделать. Боевики взяли заложники нескольких офицеров и с ними отошли в город. Другие группы боевиков захватили здание РОВД и ряд других административных зданий города, в том числе городскую администрацию, узел связи, медучилище и отделение "Сбербанка"

Рано утром 17 июня спецподразделения МВД и ФСБ начали штурм больницы, где находились боевики и заложники. В результате этой неудачной попытки штурма погибли больше 60 заложников.

Утром 19 июня к больнице в Буденновске были подогнаны три автобуса и рефрижератор для перевозки тел убитых боевиков. Отряд Басаева забрал с собой добровольных заложников в качестве гарантии безопасности. Среди добровольцев были 20 журналистов, три народных депутата и сотрудники администрации Буденновска и Ставропольского края, всех из отпустили после прибытия в Чечню.

По рассказам Басаева, для операции в Буденновске он лично отбирал и готовил боевиков. "Моя поездка в Буденновск обошлась где-то в двадцать пять тысяч долларов. Правда, большая часть ушла на покупку "КамАЗов" и машины "Жигули" - пятнадцать тысяч долларов. А по дороге раздали тысяч восемь-девять. Когда мы захватили больницу, то все власти были в растерянности. По телевизору передают, что переговоры идут, деньги предлагают, а на самом деле ничего этого не было. Они два дня в растерянности были, даже боялись кого-нибудь прислать", - приводила слова полевого командира в 1996 году "Независимая газета".

Участники операции рассуждают об итогах Буденновска

Федеральные СМИ отметили 25-летнюю годовщину атаки на Буденновск публикацией воспоминаний силовиков, в том числе бойцов группы «Альфа». Вячеслав Балка, работавший в июне 1995 года инспектором штаба в звании майора, указывает на "следы попаданий из гранатомета", которые до сих пор можно найти на здании ОВД. " Я тогда был в здании. В первые секунды даже не понял, что происходит. Когда спустился вниз, увидел вооруженных людей с бронежилетах. Они повалили меня на пол и выволокли на улицу", - цитирует слова Балки, которому позже удалось сбежать от боевиков, "Российская газета".

Руководитель Первого отдела группы «Альфа» в 1995 году Сергей Поляков и офицер группы, пулетметчик Алексей Филатов, подробно рассказали журналистам о ходе операции в Буденновске. Оба силовика рассказывают о ряде просчетов руководителей операции и критикуют тогдашнее руководство России за ее итог - выезд Басаева и его отряда в Чечню.

Поляков критикует премьер-министра Виктора Черномырдина, который пообещал Басаеву колонну автобусов и беспрепятственный выезд в Чечню, возлагая на политика ответственность за последующие "события в Первомайском".

"Такое обещание давать недопустимо, тем более что все варианты захвата и уничтожения [басаевцев в Буденновске] были подготовлены. Тогда уже мы диктовали бы свои условия, а не они. Да, они взяли с собой заложников, кто-то пострадал бы. Но отпускать их нельзя было ни в коем случае", - приводятся его слова в материале "Ленты.Ру".

По словам Филатова, если бы Басаева и членов его отряда убили в Буденновске, в последующие годы не было бы "второй чеченской кампании". "Не было бы подорванных домов в Москве и Волгодонске, не было бы упавших самолетов, не было бы взрывов в метро, не было бы «Норд-Оста», не было бы Беслана. Мы бы сохранили жизнь десяткам тысяч людей", - цитирует издание слова офицера, вынесенные в заголовок всей публикации.

Одновременно Алексей Филатов признает, что в операции по освобождении больницы должны были погибнуть почти все заложники и "около 70 процентов штурмующих". Такой прогноз на второй день после захвата больницы сделал оперативный штаб, исходя из количества боевиков и их вооружения. "Перспектива уничтожить 90 процентов заложников при их освобождении не укладывалась в голове", - приводит сегодня его слова РИА "Новости".

Атака на Буденновск -- "единственный теракт в череде подобных, когда российская федеральная власть пошла на переговоры с целью освобождения своих граждан", отмечает председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов. В своей статье "Буденновск и дороги, которые нас выбирают" правозащитник подчеркивает, что переговорщикам из "группы Ковалева" "удалось хоть на время направить ход событий на мирный путь" после полугода войны.

В результате переговоров 19 июня при посредничестве Сергея Ковалева удалось добиться освобождения большей части заложников, также была достигнута договоренность о прекращении всех боевых операций.

Шамиль Басаев при планировании своих атак активно использовал приемы, которые практиковались федеральными военными: использование в качестве готового опорного пункта автономный комплекс отдельно стоящих зданий, каковым и была больница в Буденновске, захват заложников и использование «живого щита», отмечает Черкасов. "Вряд ли кто-то учитывал, что у Шамиля Басаева были хорошие учителя, от которых он успел многое перенять. Он сам об этом напомнит в 1995 году", - говорится в статье, опубликованной сегодня изданием "Эхо Кавказа".

Бывший полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников в декабре 2018 года рассказывал, что в Буденновске "боевики хорошо укрепились в больнице и действовали строго по военной науке".