Дело пенсионера из Динской направлено в суд

Прокуратура за четыре дня утвердила обвинительное заключение по делу против 90-летнего мужчины из кубанской станицы Динской, направив дело в суд. Пенсионеру, который только перенс операцию, документ вручили на дому.

Как писал "Кавказский узел", в октябре следователи предъявили обвинение в развратных действиях 90-летнему пенсионеру из станицы Динской, против которого дали показания отдыхавшие на берегу подростки. Подростки на опознании "скороговоркой и, смотря в пол, в присутствии матерей и психолога, протараторили заученные и идентичные друг другу формулировки", сообщил адвокат. Он убежден, что развратных действий не было, сам пенсионер также отверг обвинение. 65-летний сын пенсионера допрошен в качестве свидетеля. Следователь изучил содержимое телефона мужчины и не нашел интересующих его сведений, но инициировал проверку по подозрению в укрывательстве преступления.

Подростки из станицы Динской обвинили в развратных действиях пенсионера, который справлял нужду недалеко от своей дачи. Обвиняемый страдает от аденомы простаты и хронического недержания мочи, в связи с чем по дороге к дачному дому ему пришлось найти безлюдное место, чтобы справить нужду. Мужчина слеп на один глаз, а вторым видит только на 10%, он настаивает, что не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него. По словам адвоката, пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, следователи вынуждали его признать вину. Стационарная психиатрическая экспертиза показала, что пожилой мужчина "не страдает никакими сексуальными расстройствами, в том числе педофилией", сообщил 23 октября адвокат обвиняемого Алексей Аванесян.

Уголовное дело в отношении 90-летнего пенсионера из Динской направлено в суд, сообщил сегодня его адвокат Алексей Аванесян. "Прокурор утвердил обвинительное заключение в течение четырех дней. Предполагаю, что такая спешка, возможно, обусловлена поступившим запросом депутата Государственной Думы Михаила Делягина в адрес прокурора Краснодарского края. Чтобы не отвечать на него по существу, видимо, было принято решение побыстрее перекинуть дело в суд, как в игре в горячую картошку. "Нехай там теперь разбираются!"

Торопились так, что вручили обвинительное заключение курьером дедушке, только что перенесшем сложную операцию по установке цистомы, на дому", - сообщил адвокат в своем Telegram-канале.

По его словам, все, что собрало за все эти месяцы следствие - так это многочисленные показания четверых подростков, признанных потерпевшими, которые с каждым последующим опросом/допросом меняли свои показания. "От "мужчина что-то делал непонятное возле дерева и сказал нам что пытался помочится" до "мужчина мастурбировал на нас с подругами, совершая возвратно-поступательные движения и точно не мочился, так как земля под ним была сухая", - добавил Аванесян.

