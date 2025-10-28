Допрос по делу пенсионера из Динской обернулся проверкой его сына

Сын 90-летнего пенсионера из кубанской станицы Динской, обвиняемого в развратных действиях, допрошен в качестве свидетеля. Следователь изучил содержимое телефона мужчины и не нашел интересующих сведений, но инициировал проверку по подозрению в укрывательстве преступления.

Как писал "Кавказский узел", в октябре следователи предъявили обвинение в развратных действиях 90-летнему пенсионеру из станицы Динской, против которого дали показания отдыхавшие на берегу подростки. Подростки на опознании "скороговоркой и, смотря в пол, в присутствии матерей и психолога, протараторили заученные и идентичные друг другу формулировки", сообщил адвокат. Он убежден, что развратных действий не было, сам пенсионер также отверг обвинение.

Подростки из станицы Динской обвинили в развратных действиях пенсионера, который справлял нужду недалеко от своей дачи. Обвиняемый страдает от аденомы простаты и хронического недержания мочи, в связи с чем по дороге к дачному дому ему пришлось найти безлюдное место, чтобы справить нужду. Мужчина слеп на один глаз, а вторым видит только на 10%, он настаивает, что не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него. По словам адвоката, пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, следователи вынуждали его признать вину. Стационарная психиатрическая экспертиза показала, что пожилой мужчина "не страдает никакими сексуальными расстройствами, в том числе педофилией", сообщил 23 октября адвокат обвиняемого Алексей Аванесян.

65-летний сын обвиняемого был допрошен в качестве свидетеля, сообщил 27 октября в своем телеграм-канале адвокат Алексей Аванесян. Он пояснил, что ранее подал ходатайство о допросе этого мужчины, которого сам предварительно опросил под протокол.

Осмотрел его, включая все личные фото и переписку с адвокатом

"Следователь неохотно, но спустя месяц все-таки допросил сына дедушки. Последний пришел на допрос без адвоката и со своим мобильным телефоном, потому что трудно было представить, что что-то могло пойти не так. Но именно так все и пошло. Следователь после допроса, в ходе которого свидетель рассказал о симптомах болезни отца, о его проблемах с мочеиспусканием и пр., предложил показать ему содержание мобильного телефона. Сын не возражал, снял пароль и протянул следователю. Тот осмотрел его, включая все личные фото и переписку с адвокатом (со мной)", - написал Аванесян.

По его словам, в протоколе следователь указал, что "в ходе осмотра гаджета в нем интересующих предварительное расследование сведений обнаружено не было".

Телефон не вернул, изъял другим протоколом, а потом составил рапорт

"Однако даже после этого телефон не вернул, изъял другим протоколом, а потом сделал знаете что?! Составил рапорт об обнаружении в действиях сына дедушки признаков преступления, предусмотренного ч 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений) и вынес постановление о выделении из нашего уголовного дела материалов в отношении сына в порядке 144-145 УПК РФ ("Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и "Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении". - Прим. "Кавказского узла"). Ведётся проверка", - сообщил Аванесян.

Он подчеркнул, что в указанных документах "ни слова нет о том, на основании чего следователь пришел к выводу что сын укрывал какие-либо преступления отца". "Как и самое главное, когда было отменено примечание к соответствующей статье УК: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником»", - отметил адвокат.

Проверку проведут и отказной материал оформят

