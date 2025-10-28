×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:09, 28 октября 2025

Допрос по делу пенсионера из Динской обернулся проверкой его сына

Допрос. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сын 90-летнего пенсионера из кубанской станицы Динской, обвиняемого в развратных действиях, допрошен в качестве свидетеля. Следователь изучил содержимое телефона мужчины и не нашел интересующих сведений, но инициировал проверку по подозрению в укрывательстве преступления.

Как писал "Кавказский узел", в октябре следователи предъявили обвинение в развратных действиях 90-летнему пенсионеру из станицы Динской, против которого дали показания отдыхавшие на берегу подростки. Подростки на опознании "скороговоркой и, смотря в пол, в присутствии матерей и психолога, протараторили заученные и идентичные друг другу формулировки", сообщил адвокат. Он убежден, что развратных действий не было, сам пенсионер также отверг обвинение.

Подростки из станицы Динской обвинили в развратных действиях пенсионера, который справлял нужду недалеко от своей дачи. Обвиняемый страдает от аденомы простаты и хронического недержания мочи, в связи с чем по дороге к дачному дому ему пришлось найти безлюдное место, чтобы справить нужду. Мужчина слеп на один глаз, а вторым видит только на 10%, он настаивает, что не видел подростков на пирсе в 20 метрах от него. По словам адвоката, пенсионер столкнулся с давлением и угрозами, следователи вынуждали его признать вину. Стационарная психиатрическая экспертиза показала, что пожилой мужчина "не страдает никакими сексуальными расстройствами, в том числе педофилией", сообщил 23 октября адвокат обвиняемого Алексей Аванесян.

65-летний сын обвиняемого был допрошен в качестве свидетеля, сообщил 27 октября в своем телеграм-канале адвокат Алексей Аванесян. Он пояснил, что ранее подал ходатайство о допросе этого мужчины, которого сам предварительно опросил под протокол.

Осмотрел его, включая все личные фото и переписку с адвокатом

"Следователь неохотно, но спустя месяц все-таки допросил сына дедушки. Последний пришел на допрос без адвоката и со своим мобильным телефоном, потому что трудно было представить, что что-то могло пойти не так. Но именно так все и пошло. Следователь после допроса, в ходе которого свидетель рассказал о симптомах болезни отца, о его проблемах с мочеиспусканием и пр., предложил показать ему содержание мобильного телефона. Сын не возражал, снял пароль и протянул следователю. Тот осмотрел его, включая все личные фото и переписку с адвокатом (со мной)", - написал Аванесян.

По его словам, в протоколе следователь указал, что "в ходе осмотра гаджета в нем интересующих предварительное расследование сведений обнаружено не было".

Телефон не вернул, изъял другим протоколом, а потом составил рапорт

"Однако даже после этого телефон не вернул, изъял другим протоколом, а потом сделал знаете что?! Составил рапорт об обнаружении в действиях сына дедушки признаков преступления, предусмотренного ч 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений) и вынес постановление о выделении из нашего уголовного дела материалов в отношении сына в порядке 144-145 УПК РФ ("Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и "Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении". - Прим. "Кавказского узла"). Ведётся проверка", - сообщил Аванесян.

Он подчеркнул, что в указанных документах "ни слова нет о том, на основании чего следователь пришел к выводу что сын укрывал какие-либо преступления отца". "Как и самое главное, когда было отменено примечание к соответствующей статье УК: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником»", - отметил адвокат.

По состоянию на 13.08 мск 28 октября, под публикацией размещено 14 комментариев. Авторы некоторых из них выразили удивление позицией следствия.

"А в чем профит у тех, кто так старательно фабрикует дело? Деньги? Или стремление выиграть, несмотря ни на что, или страх остаться несправедливыми обвинителями?" – задалась вопросом Elena Kapuste. "И деньги тоже - премия следаку будет больше", - написал в ответ Eugene Kozarez.

Проверку проведут и отказной материал оформят

"Что думаете делать?" – поинтересовалась у адвоката Galina Odintsova. "Выбор не велик. Обжаловать", - лаконично ответил он.

"Проверку проведут и отказной материал оформят, нет там заранее не обещанного укрывательства", - предположила Ирина Сербская. "Непонятно рвение следователя", - добавила она в другом комментарии.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Спецоперация на Украине. Скриншот видео: Минобороны России
11:12, 28 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7800
Самосвал с песком на площадке в Воскресенском. Фото: оперштаб Кубани https://t.me/opershtab23/14346
09:15, 28 октября 2025
230 тонн песка с мазутом вывезено с пляжей в хутор Воскресенский
Сафарбия Напсо. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:21, 28 октября 2025
Бывший директор осужден в Сочи за хищение имущества дорожной компании
Последствия взрыва газа. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:25, 28 октября 2025
Власти нашли пригодной для проживания многоэтажку в Сочи после взрыва газа
Арестованная Наталья. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:41, 27 октября 2025
Жительница Краснодара арестована после поездки к бабушке в Херсон
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Афган Садыгов. Фото: IPN Interpressnews
28 октября 2025, 14:08
Журналист Садыгов получил в Тбилиси 54 штрафа за участие в протестах

Спецоперация на Украине. Скриншот видео: Минобороны России
28 октября 2025, 11:12
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7800

Проспект Руставели перекрыт протестующими. Фото: Keto Mikadze / Publika
27 октября 2025, 21:54
Два активиста арестованы за перекрытие дороги в Тбилиси

Мемориальная доска, посвященная Михаилу Курбанову. Фото: https://nalchik.kbr.ru
27 октября 2025, 19:26
Военный из Кабардино-Балкарии убит в Курской области

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше