Кубанские сельчане выступили против планов властей по строительству мусорного полигона

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Власти планируют организовать мусорный полигон в Туапсинском районе прямо на месте протекания ручьев и недалеко от реки, что создает угрозу здоровью людей и экологии, указали жители села Дефановка.

Жители села Дефановка Туапсинского района обратились к властям с требованием об отмене организации мусорного полигона рядом с поселением в курортном районе.

В качестве аргументов против полигона они указали нарушения при оформлении документов, угрозу экологии и здоровью людей, а также существованию детских лагерей в районе. Сельчане отметили, что полигон предполагается сформировать прямо на месте протекания ручьев и недалеко от реки, сообщил 20 июля в своем телеграм-канале депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов.

К публикации он приложил видеоролик с голосами несовершеннолетних жителей Дефановки, которые потребовали от чиновников остановить организацию мусорного полигона.

"Мы будущее этого района", – прозвучал на видео закадровый голос девочки.

"За лес, за воду, за нашу природу", – прозвучал голос мальчика.

"Мы не покинем наш дом", – произнес еще один детский голос.

"Мы стоим за него всем селом", – заявили дети хором.

Требование жителей Дефановки поддержали подписчики телеграм-канала депутата. "У нас не край, а сплошная экологическая катастрофа, и к этому добавляют мусорные полигоны, позор", – написал в комментарии к посту Сафронова Konstantin.

"Хорошо, что до Дефановки не добралось краснодарское благоустройство", – сыронизировал Сергей.

"На прошлой неделе гуляла по Сочи и как же там зелено. Даже при строительстве стараются сохранить взрослые деревья. Очень хочется, чтобы у нас прекратилась повсеместная вырубка", – отметила Елена.

"Кавказский узел" также писал, что ранее широкий резонанс получила борьба жителей станицы Полтавской в Краснодарском крае против мусорного полигона. Станичники требовали, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. Они неоднократно проводили акции протеста с требованием его ликвидации. Так, 23 марта 2023 года жители Полтавской заблокировали дорогу на мусорный полигон, но полицейские выписали активистам штрафы. 5 апреля 2023 года станичники вновь заблокировали мусоровозам дорогу на свалку.

4 декабря 2023 года полигон был закрыт. Противники свалки неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. Они считают это давлением и местью за свою активную позицию по поводу свалки. 14 декабря 2023 года власти сообщили, что свалка будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".