Активисты в Полтавской перекрыли дорогу на свалку

05 апреля 2023, 16:23

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Жители станицы Полтавской заблокировали мусоровозам дорогу на свалку. Свои действия они пояснили тем, что масса автомобилей превышает установленные ограничения.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской в Краснодарском крае ранее неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники также требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта они заблокировали дорогу на мусорный полигон, полицейские выписали активистам штрафы. Сотрудники полиции не следят, чтобы масса машин не превышала 20 тонн, пожаловались станичники. В РОВД заявили, что полицейские не могут проверять массу машин из-за отсутствия весов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что мусорный полигон в станице Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – привело 12 января РБК слова Кондратьева.

Сегодня в 15.00 мск более полусотни жителей станицы Полтавская вышли на улицу Тельмана, по которой едут на полигон мусоровозы. Активисты перекрыли дорогу и остановили порядка десяти мусоровозов, вес которых, по их оценке, превышает обозначенный на установленных знаках в 20 тонн.

На месте событий появилась полиция, которая требует от людей разойтись, сообщила активистка движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева. По ее словам, она объяснила полицейским, что это они обязаны соблюдать порядок и выполнять распоряжение губернатора края, который заявил публично, что движение мусоровозов на полигон не должно проходить через жилые кварталы.

"Мы требуем прекратить движение мусоровозов по жилым кварталам и закрыть полигон, так как держателями полигона не выполняется решение суда, вступившее в законную силу", - заявила Гаряева сотрудникам полиции.

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