Общественный контроль на улицах Полтавской обернулся штрафами для активистов

04 апреля 2023, 09:23

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Через станицу Полтавскую продолжают ездить на мусорный полигон грузовики. Полицейские не следят, чтобы масса машин не превышала 20 тонн, а попытка остановить нарушителей привела к тому, что полицейские выписали активистам штрафы, пожаловались станичники. В РОВД заявили, что полицейские не могут проверять массу машин из-за отсутствия весов, а юрист предупредил силовиков об ответственности за бездействие.

Как сообщал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской в Краснодарском крае ранее неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники также требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта они заблокировали дорогу на мусорный полигон.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что мусорный полигон в станице Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – привело 12 января РБК слова Кондратьева.

Жители Полтавской пожаловались на отсутствие помощи со стороны полицейских

Полицейские оштрафовали некоторых участников акции протеста в Полтавской, которые 23 марта заблокировали дорогу, по которой грузовики доставляют мусор на полигон. Станичники были вынуждены самостоятельно останавливать большегрузы из-за бездействия полиции, заявил местный житель Аркадий Зоринянц.

По его словам, он вместе с другими активистами 23 марта заступил на дежурство, чтобы следить за тем, чтобы водители грузовиков не игнорировали знак, запрещающий движение машин весом более 20 тонн. Когда по дороге стали ездить грузовики, активисты обратились к полицейским.

"Но полицейские стали нам говорить, что у них будто бы нет на это полномочий, затем они остановили пару машин, стали смотреть их документы, и пропустили их на полигон. На нашу просьбу показать нам вес груженных машин, указанный в путевом листе, либо протокол по которому якобы выписывались штрафы, полицейские нам отказали. Грузовики продолжали движение. Тогда я и еще двое активистов вышли на трассу и преградили движение машинам", – рассказал Зоринянц корреспонденту "Кавказского узла".

После этого на активиста был составлен протокол. "На меня был составлен протокол за нарушение Правил дорожного движения по статье 5.4. В протоколе было написано, что я "создал помеху для движения транспортных средств". И мне был выписан штраф в размере 500 рублей. Я его оплатил, потому что понимаю, что вся эта борьба с полицией бесполезна. Почему мне выписали штраф, а не мусоровозу, который мы остановили, я так и не понял", – сказал Зоринянц.

На действия полиции также пожаловался активист Иван Василенко. "Полиция явно стояла все эти дни не для защиты закона и наших интересов, они защищали мусоровозы от нас", – заявил Василенко корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка Ольга Мальцева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее попытка помочь полицейским следить за соблюдением закона в интересах станицы не принесла результата.

Следить за тем, чтобы грузовики не возили отходы на полигон через Полтавскую также в течение 10 суток выходили местные жители Ольга Нахашева, Мария Морозова, Надежда Липовая, Ирина Алферова, Сергей Сальников.

"Мы не решались перекрывать дорогу самостоятельно, но настаивали на том, чтобы машины останавливала сама полиция. Они стали это делать. Останавливали не все. Лишь некоторые. Но эти машины никто не взвешивал, никто не проверял. Никто не разворачивал их назад на тот мусоро-перевалочный пункт, с которого они привезли свой мусор. Несмотря на запрещающие знаки, машины двигаются круглосуточно, с превышающей скоростью и весом. Люди как страдали, так и страдают от шума, от загрязнения окружающей среды при полном бездействии властей", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Сальников.

За сутки через Полтавскую проезжают до 70 грузовиков, отметила Ольга Нахашева. "Наша инициативная общественная группа дежурила на перекрестке улицы Тельмана, ведущей непосредственно к полигону, где сходятся две улицы: Лиманная и Ленина. В сутки проходило до 70 машин. Были с прицепами. Сильно груженные мусором, с явным превышением веса и скорости. Шли под знаки. С нами стояли наряды полиции", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, после того, как активисты потребовали проверять грузовики на массу, по дороге стали ездить машины меньших размеров, но их стало больше. При этом грузовики поднимали пыль и оставляли после себя масляные следы на дороге.

Другая местная жительница Мария Морозова пожаловалась, что некоторые полицейские вели себя недружелюбно. "Экипаж ДПС приезжал каждый день, в мой день [дежурства] представители ГАИ были крайне агрессивны, не давали активистам смотреть документы, грозились вызвать ППС и направить нас в отдел", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Полицейские водителям некоторых грузовиков говорили, чтобы они после весовой на свалке показали им справку о тоннаже. Но когда эти водители возвращались, то полицейские их не останавливали и не проверяли данные о массе машин, добавила она. "ГАИшники не предпринимали усилий, чтобы остановить и проверить документы. Зачем вы такие нужны на посту, что с вами, что без вас одинаково", – посетовала она.

Полицейские стали следить за тем, чтобы водители грузовиков соблюдали правила только после того, как жители Полтавской заблокировали дорогу, отметила Надежда Липовая. "Без нас их никто не контролировал и появились полицейские здесь только после нас, когда активисты перекрыли трассу. Нам на словах говорили, что якобы водителей штрафуют на 250 рублей за проезд под запрещающий знак <...>. Зато у нас много шума круглосуточно, разбили дороги, люди не спят, вдыхают пыль", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Надежда Липовая подчеркнула, что станичники продолжат бороться против мусорного полигона.

Из-за полигона в Полтавской ухудшилась экология, отметила еще одна местная жительница Ирина Алферова. "Ранее в нашу станицу стремились приехать и купить тут дом люди со всей России. Здесь очень красивые места и природа, но свалка уничтожила все. Желающих переехать в нашу станицу уже нет. Отрицательная слава о состоянии нашей экологии и жизни здесь уже известны всей России", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она раскритиковала чиновников за то, что станичники вынуждены сами следить за соблюдением порядка.

Юрист напомнил полицейским об ответственности за бездействие

В течение последних 10 суток вместе с полицейскими у въезда в Полтавскую дежурили местные жители, которые следили за соблюдением правил дорожного движения. Некоторые из них допустили правонарушения, перекрывали проезжую часть, чтобы не пропускать по дороге грузовики, за что на них были составлены протоколы, рассказал заместитель начальника РОВД Красноармейского района по общественной безопасности Андрей Колонтаевский.

"Водители машин, которые идут с перегрузом под знак, выявляются и оформляются сотрудниками полиции, как правонарушители", – заверил он корреспондента "Кавказского узла".

Для того чтобы полицейские не позволяли через Полтавскую ездить перегруженным грузовикам, нужно установить весы для взвешивания машин, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела МВД по Красноармейскому району Василий Хаев.

За дополнительными комментариями он перенаправил к своему заместителю Андрею Колонтаевскому, который "больше в курсе этой проблемы". Колонтаевский перенаправил корреспондента "Кавказского узла" к сотруднице пресс-службы своего ведомства Дарье Чернявской.

"Данная тема требует серьёзной работы, необходимо собрать и подготовить информацию. В рамках подготовки нам необходим письменный запрос на ГУ МВД России по Краснодарскому краю", – сказала Чернявская корреспонденту "Кавказского узла".

Полицейские нарушают закон, пропуская под знак большегрузы, которые не взвешиваются и явно превышают установленный на знаке предел в 20 тонн, отметил юрист Сергей Костюк.

Юрист добавил, что нарушение дорожного знака 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" регулируется статьей 12.18 КоАП РФ. За нарушение данного знака водителю грузового автомобиля грозит штраф от 5 000 до 10 000 рублей.

Полицейский обязан выписать протокол по статье 12.18 КоАП "Нарушение правил проезда транспортных средств и пешеходов при движении по дорогам и улицам", если водитель грузового автомобиля нарушил правила, запрещающие движение грузовых автомобилей на участке дороги, где установлен знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено или поставлено ограничение в весе для грузового транспорта", сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Если сотрудник полиции видит правонарушение, но не пресекает его, то он может быть привлечен к ответственности как по административному, так и по уголовному законодательству РФ. В соответствии со статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за неисполнение полицейским своих служебных обязанностей, связанных с обеспечением общественной безопасности и порядка, предусмотрен штраф в размере от 1 500 до 2 500 рублей, пояснил Сергей Костюк.

Если бездействие сотрудника полиции признано умышленным и является пособничеством в совершении правонарушения, то он может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со статьей 293 УК РФ "Халатность" либо статьей 285 УК РФ "Превышение должностных полномочий", добавил юрист.

Кроме того, сотрудник полиции, который не пресекает правонарушение, может быть привлечен к ответственности и по гражданскому законодательству, если его бездействие привело к ущербу для граждан или организаций, объяснил Костюк.

Членам движения "Полтавская против свалки", зафиксировавшим бездействие сотрудников полиции, он посоветовал обратиться с жалобой в Следком и прокуратуру.

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