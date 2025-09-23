Жалобы жителей Кабардино-Балкарии на мусорного оператора остались без реакции властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свалки в Исламее после реакции прокуратуры убраны, но проблема с вывозом мусора из разных населенных пунктов Кабардино-Балкарии сохраняется, заявили опрошенные “Кавказским узлом” местные жители.

"Кавказский узел" также писал, что прокуратура внесла представление официальному оператору по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии, компании “Экологистика", из-за стихийных свалок в селении Исламей. Проблема характерна и для других населенных пунктов республики, заявили пользователи соцсети.

Жители Кабардино-Балкарии не раз жаловались на несанкционированные свалки. В частности, в июне 2024 года жители возмутились, что реку Нальчик засоряют отходами, и раскритиковали чиновников за бездействие.

Стихийные мусорные свалки, возникшие в селении Исламей, после представления прокуратуры и сюжета на государственном телеканале были убраны, однако в других населенных пунктах Кабардино-Балкарии ситуация не изменилась: проблемы с вывозом мусора, на которые местные жители жаловались в течение всего лета, есть не только в отдаленных селах, но и в населенных пунктах близ Нальчика.

В селении Прималкинское Прохладненского района мусор вывозят не чаще, чем раз в две или три недели, - «и только после того, как жители несколько раз позвонят по специальному номеру “Экологистики”», сообщила Галина Бакланова корреспонденту «Кавказского узла».

«Собаки раздирают мешки с мусором, приходится его по несколько раз собирать. Все это происходит в непосредственной близости от моего дома. Летом у меня были гости из Новосибирска и я чувствовала себя неловко из-за этого. Мне пришлось даже написать главе республики, только после этого приехали и вывезли мусор. Я тогда подошла к рабочим и спросила их, в чем дело, почему они не вывозят вовремя. Они ответили: «нам не платят», - рассказала она.

«Я живу в городе Нарткала, у нас уже три недели не вывозят мусор», - сообщила Алла Шогенова. Лиза Картлыкова из Нарткалы подтвердила, что мусор вывозится нерегулярно, что создает неблагоприятную атмосферу. «Многие просто начали сжигать мусор, вонь стоит невыносимая», - сказала она.

Комментируя ссылки руководства “Экологистики” на нехватку рабочих для сбора мусора, Картлыкова отметила, что жители готовы самостоятельно выносить к мусоровозу и помещать в него свои отходы, если мусоровоз будет приезжать регулярно.

«На углу Ленина-Ахметова возле магазина “Магнит”каждый вечер под нашими окнами жгут траву и мусор, дышать нечем. Организовали разгрузочную площадку во дворе дома, полная антисанитария в этом магазине, шум постоянный, выброшенные просроченные продукты, крысы, мошки», - пожаловалась женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Из станицы Котляревской мусор не вывозят месяцами, заявила местная жительница Ирина Литвинова. «В станице уже больше месяца не вывозят мусор. Можно сказать, что вся станица в мусоре, по некоторым улицам и переулкам мусор не вывезли с мая. Мусор не вывезли даже ко дню основания станицы 185 лет, которой мы отмечали в этом году», - рассказала она.

Все опрошенные «Кавказским узлом» жители Кабардино-Балкарии обеспокоены неприятным запахом и возможной угрозой, которую создают для здоровья людей антисанитария и распространение грызунов. На жалобы оператор по вывозу мусора, ООО «Экологистика», стандартно отвечает извинениями и обещаниями решить проблему в будущем. «Мы получаем отписки: “извините, решим проблемы в ближайшее время”. Вот только когда оно наступит это время», - посетовала Алла Шогенова.

Власти республики, несмотря на затяжной характер проблемы, до сих пор не прокомментировали ситуацию. Руководство «Экологистики» все жалобы объясняет нехваткой сотрудников и сложностями в поиске работников на должности водителей и грузчиков. Руководитель компании Рустам Кочесоков в комментарии местному телеканалу “Вести КБР” в августе заявил, что компании не хватает 36 работников или "12 экипажей". На официальной странице компании в соцсети опубликована реклама вакансий - водитель мусоровоза с зарплатой "от 70 тысяч рублей" и помощник водителя с зарплатой "от 60 тысяч рублей".

«Среди населения нашей республики очень мало желающих, которые готовы выполнять эту работу. Это обуславливается и местным менталитетом, поэтому одна из наших задач – это привить уважение к труду работников данной отрасли», - сказал он.

Пользователи соцсетей после этого интервью обратили внимание, что на государственном портале “Работа России” оператор размещал вакансии водителей мусоровоза, указывая минимальную зарплату - до 22 тысяч 400 рублей. Также активисты собрали подписи под петицией, требуя прекратить сотрудничество с ООО "Экологистика" в качестве регионального оператора по вывозу отходов, выбрать на конкурсной основе “нового надежного оператора, способного обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора”, а также создать независимый орган контроля за качеством работы мусорного оператора.

Петиция, которую к 31 августа подписали 7454 человека, была направлена главе республики Казбеку Кокову, в министерство по строительству и ЖКХ, прокуратуру Кабардино-Балкарии и другие инстанции, говорится в сообщении Telegram-канала “Дорогой правды по Кабардино-Балкарии”. Инициаторы петиции пообещали ознакомить жителей с ответами на обращение, как только они поступят, однако по состоянию на 17.50 мск сегодня в канале не опубликовано ни одного ответа чиновников на петицию.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.