Глава Ростова-на-Дону назвал сроки доступа жителей поврежденного подъезда в квартиры

Необходимо провести работу по укреплению подъезда, поврежденного в доме на Левенцовке при атаке беспилотников, после чего он будет пригоден для проживания. Жильцы на следующей неделе смогут забрать свои вещи, заверили власти.

Как писал "Кавказский узел", 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения и были госпитализированы. В областном центре открыт пункт временного размещения для жильцов поврежденного многоквартирного дома в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Спустя три дня после атаки БПЛА жители поврежденного дома в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону не могут забрать свои вещи из квартир. Власти объяснили недопуск жильцов в квартиры угрозой обрушения подъезда.

В Администрации Советского района состоялась встреча с жителями поврежденного подъезда в результате воздушной атаки 14 января, отчитался сегодня мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

По его словам, подъезд после ремонта будет пригоден для проживания. "По предварительному мнению экспертов, подъезд удастся сохранить, и после всех работ можно будет использовать для проживания. В настоящее время проводятся временные страховочные работы по укреплению несущих конструкций подъезда", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Мэр города также пообещал, что жители получат допуск в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. "В середине предстоящей недели для жителей подъезда будет организована возможность поочередно попасть в квартиры и забрать документы и ценные вещи. Администрация Советского района будет оперативно информировать жителей об этапах и сроках обследования и восстановления", - написал Скрябин.

По его словам, жители не будут оплачивать коммунальные услуги, которые они не потребляют, а администрация района поможет с оформелением выплат.