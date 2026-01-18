Глава Ростова-на-Дону назвал сроки доступа жителей поврежденного подъезда в квартиры
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Необходимо провести работу по укреплению подъезда, поврежденного в доме на Левенцовке при атаке беспилотников, после чего он будет пригоден для проживания. Жильцы на следующей неделе смогут забрать свои вещи, заверили власти.
Как писал "Кавказский узел", 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения и были госпитализированы. В областном центре открыт пункт временного размещения для жильцов поврежденного многоквартирного дома в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Спустя три дня после атаки БПЛА жители поврежденного дома в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону не могут забрать свои вещи из квартир. Власти объяснили недопуск жильцов в квартиры угрозой обрушения подъезда.
В Администрации Советского района состоялась встреча с жителями поврежденного подъезда в результате воздушной атаки 14 января, отчитался сегодня мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
По его словам, подъезд после ремонта будет пригоден для проживания. "По предварительному мнению экспертов, подъезд удастся сохранить, и после всех работ можно будет использовать для проживания. В настоящее время проводятся временные страховочные работы по укреплению несущих конструкций подъезда", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Мэр города также пообещал, что жители получат допуск в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. "В середине предстоящей недели для жителей подъезда будет организована возможность поочередно попасть в квартиры и забрать документы и ценные вещи. Администрация Советского района будет оперативно информировать жителей об этапах и сроках обследования и восстановления", - написал Скрябин.
По его словам, жители не будут оплачивать коммунальные услуги, которые они не потребляют, а администрация района поможет с оформелением выплат.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.