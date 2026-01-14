Несколько многоэтажек повреждены в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В западной части Ростова-на-Дону в результате воздушной атаки повреждено несколько многоквартирных домов, а также произошел пожар на промышленном предприятии.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что в Ростове-на-Дону идет отражение воздушной атаки. По его словам, пожарные тушат возгорание на одном из промышленных объектов в западной части города.

Также Слюсарь сообщил, что в микрорайоне Левенцовский в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах. О пострадавших информация уточняется.

Информацию о повреждении нескольких многоквартирных домов подтвердил и глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал Don Mash сообщает, что жители Западного жилого массива в Ростове-на-Дону слышали минимум 13 звуков взрывов.

Утром 13 января военные сбили в Ростовской области семь беспилотников. В Таганроге в результате атаки повреждены газовые коммуникации, восемь жилых домов, шесть автомобилей и два промышленных объекта. Власти пообещали помощь всем пострадавшим и ввели на этой территории локальный режим ЧС. Вечером того же дня стало известно, что во время атаки БПЛА погибла женщина.