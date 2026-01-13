Дома жителей Таганрога повреждены при атаке беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили сегодня в Ростовской области семь беспилотников. В Таганроге в результате атаки повреждены газовые коммуникации, промышленный объект, а также жилые дома и легковые автомобили.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром произошла воздушная атака в Таганроге, сообщили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и глава города. Чиновники не уточнили, с применением беспилотников или других средств ведется атака.

После сигнала "отбой" во всех муниципальных образовательных учреждениях Таганрога сегодня будет введен режим свободного посещения, и родители сами решат, вести ли детей в школы и детсады, объявила глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге и Красносулинском районе силами ПВО уничтожено и подавлено семь БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

По его информации, раненых нет. "По предварительным данным, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили", - написал он.

С 23.00 мск 12 января до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников, в том числе семь в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Согласно публикации, еще по одному дрону сбито в Белгородской, Курской, Орловской областях и в Крыму.

Светлана Камбулова в 08.36 мск объявила об отмене угрозы воздушной атаки в Таганроге. "Внимание! Отбой воздушной опасности по городу", - написала она в своем телеграм-канале.

В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

Напомним, 25 декабря 2025 года в Таганроге и Бессергеневке при атаке дронов были ранены три человека. На улице Инструментальной были повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также припаркованные автомобили.

После этого житель дома по улице Инструментальной Сергей Бондаренко, который лишился автомобиля в результате удара БПЛА, задал во время прямой линии с губернатором вопрос о компенсациях.

Итогом обращения таганрожца стало постановление губернатора о порядке выплат компенсаций автовладельцам, чье имущество пострадало в результате атак беспилотников. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.