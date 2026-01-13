×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:42, 13 января 2026

Дома жителей Таганрога повреждены при атаке беспилотников

Разрушенные дома. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили сегодня в Ростовской области семь беспилотников. В Таганроге в результате атаки повреждены газовые коммуникации, промышленный объект, а также жилые дома и легковые автомобили.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром произошла воздушная атака в Таганроге, сообщили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и глава города. Чиновники не уточнили, с применением беспилотников или других средств ведется атака.

После сигнала "отбой" во всех муниципальных образовательных учреждениях Таганрога сегодня будет введен режим свободного посещения, и родители сами решат, вести ли детей в школы и детсады, объявила глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге и Красносулинском районе силами ПВО уничтожено и подавлено семь БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

По его информации, раненых нет. "По предварительным данным, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили", - написал он.

С 23.00 мск 12 января до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников, в том числе семь в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Согласно публикации, еще по одному дрону сбито в Белгородской, Курской, Орловской областях и в Крыму.

Светлана Камбулова в 08.36 мск объявила об отмене угрозы воздушной атаки в Таганроге. "Внимание! Отбой воздушной опасности по городу", - написала она в своем телеграм-канале.

В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

Напомним, 25 декабря 2025 года в Таганроге и Бессергеневке при атаке дронов были ранены три человека. На улице Инструментальной были повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также припаркованные автомобили.

После этого житель дома по улице Инструментальной Сергей Бондаренко, который лишился автомобиля в результате удара БПЛА, задал во время прямой линии с губернатором вопрос о компенсациях.

Итогом обращения таганрожца стало постановление губернатора о порядке выплат компенсаций автовладельцам, чье имущество пострадало в результате атак беспилотников. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:57, 13 января 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Волгоградской области
12:44, 13 января 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
11:45, 13 января 2026
Введен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге
02:17, 13 января 2026
Транскам закрыт для всех машин из-за снежных заносов
19:53, 12 января 2026
Жилой дом поврежден дроном в Славянске-на-Кубани
19:09, 12 января 2026
Житель Астрахани обвинен в причастности к террористической организации
Все события дня
Новости
Жители Таганрога после атаки дронов. 13 января 2026 г. Фото: KambulovaSvetlana / Telegram
13:42, 13 января 2026
Режим ЧС введен в многоквартирных домах Таганрога после удара дронов
Собака в частном приюте в Аксае. Кадр телесюжета ГТРК «Дон-ТР» https://dontr.ru/novosti/v-aksayskom-rayone-zaderzhali-vladelitsu-priyuta-dlya-zhivotnykh-/
08:44, 13 января 2026
Активисты назвали плачевным состояние животных из приюта в Аксае
БПЛА около школы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:45, 13 января 2026
Режим работы школ и детсадов в Таганроге изменен на фоне воздушной атаки
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:47, 12 января 2026
Контрактник из Ростовской области убит в военной операции
08:54, 12 января 2026
Шесть беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
12 января 2026, 21:36
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Кадр видеообращения жителей Кисловодска. Фото: "Типичный Кисловодск" / "ВКонтакте"
12 января 2026, 18:14
Жители Кисловодска выступили против строительства гостиницы в центре курорта

Адам Кадыров (слева) и Владимир Зеленский. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 января 2026, 11:59
Пользователи Facebook* раскритиковали Кадырова-младшего за угрозы Зеленскому

Ульвия Али. Скриншот фото Meydan TV от 10.05.25, https://www.meydan.tv/az/article/aytac-tapdiq-ulviyyə-elinin-basinda-siddətli-agrilari-var/
09 января 2026, 21:01
Ульвия Али номинирована на премию свободной прессы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше