Главная   /   Лента новостей
07:45, 13 января 2026

Режим работы школ и детсадов в Таганроге изменен на фоне воздушной атаки

БПЛА около школы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сообщение о воздушной атаке в Таганроге вызвало у горожан вопросы о том, вести ли детей в школы и детсады. Власти объявили режим свободного посещения образовательных учреждений. 

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 января военные сбили четыре беспилотника в Ростовской области, отчиталось Минобороны.

3 января беспилотники были уничтожены в Таганроге и Неклиновском районе. В хуторе Николаево-Отрадное взрывная волна выбила окно частного дома.

Воздушная атака произошла в Таганроге, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку на Таганрог. Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях на земле уточняются", - написал он в 06.55 мск.

Глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале сделала репост этой публикации. Ранее, в 05.20 мск, глава Таганрога сообщила об угрозе атаки. "Воздушная опасность по городу. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам", - говорится в публикации.

Авторы многих комментариев задали вопросы о режиме работы школ и детсадов. "Про школы напишите что-нибудь, пожалуйста! А то: от окон отойдите, но в школу идите", - написала, в частности, Екатерина.

"Так она же написала: "На улицу не выходить"! Как вам еще надо, прямо в личку?" - поинтересовался в ответ пользователь с ником, состоящим из иероглифа.

"А сады будут работать? В школах отменяют занятия", - поинтересовалась Иришка Юдина. "Нам вообще за школу написали - "на усмотрение родителей"! Я в шоке", - пожаловалась Ирина.

"Уважаемая администрация, почему нет информации для школьников?" - написала Анастасия Романова.

Во всех муниципальных учреждениях образования будет введен режим свободного посещения

В 07.14 мск Камбулова отдельно обратилась к родителям учеников и дошкольников. "До отбоя воздушной атаки покидать помещения запрещено. После сигнала "отбой" 13 января 2026 года во всех муниципальных учреждениях образования будет введен режим свободного посещения. Родители самостоятельно принимают решение о необходимости участия ребенка в образовательном процессе", - написала она.

В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора Ростовской области.

Напомним, 25 декабря 2025 года в Таганроге и Бессергеневке при атаке дронов были ранены три человека. На улице Инструментальной были повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также припаркованные автомобили.

После этого житель дома по улице Инструментальной Сергей Бондаренко, который лишился автомобиля в результате удара БПЛА, задал во время прямой линии с губернатором вопрос о компенсациях.

Итогом обращения таганрожца стало постановление губернатора о порядке выплат компенсаций автовладельцам, чье имущество пострадало в результате атак беспилотников. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Автор: "Кавказский узел"

