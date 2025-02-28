Житель Чечни обвинен в терроризме

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26-летний житель Чечни Рамзан Исмаилов, о похищении которого сообщили оппоненты чеченских властей, предстанет перед судом.

Рамзан Исмаилов обвиняется в вербовке для участия в террористической организации или оказании помощи боевикам, включая финансирование терроризма. Заседание по его делу назначено на 5 марта, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Ранее чеченские оппозиционные телеграм-каналы сообщали о похищении Исмаилова. Так, в июле 2024 года телеграм-канал NIYSO, насчитывающий 24 836 подписчиков, написал, что Исмаилов был похищен в селе Хиди-Хутор силовиками.

"Рамзану 26 лет, и он обычный сельский парень, работавший погрузчиком и пытавшийся прокормить свою семью. Однако работникам [одной из силовых структур Чечни] по всей видимости очень хотелось сделать очередной "результат". [...] О судьбе Рамзана пока ничего неизвестно", - сказано в сообщении.

"Кавказский узел" ранее писал об исчезновении жителя Чечни Мовсара Умарова. Его мать Эсет Умарова заявила, что ее сына задержали 18 июля 2020 года за просмотр блога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова*. Она предположила, что Умаров стал жертвой внесудебной расправы. Родственники Умарова сомневаются, что он жив, поскольку не получают от него никаких известий. Управление Следкома по Чечне в декабре 2020 года сочло достоверными показания родственников Умарова о том, что он удерживался силовиками в Грозном. Правозащитники отметили, что позиция следствия прямо противоречит заявлениям представителя России в ЕСПЧ по этому поводу. В январе суд в Грозном оставил без удовлетворения жалобу на отказ следствия предоставить материалы дела об исчезновении Мовсара Умарова.

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