"Яблоко" потребовало проверить законность установки памятника Сталину в Волгограде

23 декабря 2019, 14:46

Волгоградское областное отделение партии "Яблоко" потребовало сегодня от мэрии Волгограда и прокуратуры провести проверку, имели ли право коммунисты устанавливать бюст Сталина. Активист Дмитрий Любитенко разместил в интернете петицию с требованием демонтировать памятник.

Как писал "Кавказский узел", в связи со 140-летием со дня рождения Иосифа Сталина волгоградские коммунисты решили установить ему памятник. Многие пользователи Facebook раскритиковали эту идею, а 20 декабря три жительницы Волгограда провели одиночные пикеты, напомнив организаторам открытия памятника Сталину о сталинских репрессиях. Организация жертв репрессий также осудила открытие памятника. Сами инициаторы установки памятника назвали сталинские методы борьбы с инакомыслящими неприемлемыми в современных условиях.

16 апреля 2019 года "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Как указывают социологи, это рекорд за все 18 лет проведения исследования. Помимо прочего, почти половина респондентов готова оправдать репрессии сталинской эпохи. Жители Северного Кавказа на фоне произвола чиновников и силовиков находят в методах правления Сталина все больше позитивных черт, указали в 2016 году "Кавказскому узлу" политологи Ринат Мухаметов и Руслан Курбанов.

Руководитель волгоградского отделения партии "Яблоко" Галина Болдырева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что направила сегодня по электронной почте заявления в администрацию Волгограда и в прокуратуру с просьбой проверить, насколько законно установлен бюст Сталину. "Скорее всего, нам ответят, что памятник поставлен законно, если территория частная и принадлежит коммунистам. Самое смешное, что коммунисты отрицают [частную] собственность, но когда дело доходит до того, чтобы поставить бюст Сталину, говорят, что это их частная собственность, и они имеют право", - отметила она.

Установка таких памятников служит оправданию сталинских репрессий, полагает Болдырева. "Мы хотим получить официальный ответ, нам важно, чтобы нам ответила администрация города. Если подобным образом начнут ставить памятники по всей стране, то мы понимаем, что к 2021 году, к выборам в Госдуму, будет сталинизация страны, оправдание того, что творилось при Сталине. Никакой многопартийности сегодня нет - из 50 партий 40 фейковые, они на бумаге в Минюсте. Поэтому для нас принципиально узнать, как власти относятся к тому, что бюст установлен", - подчеркнула Галина Болдырева.

В последние несколько лет памятники Сталину появляются в разных регионах России. Так, третий за четыре года памятник Иосифу Сталину в мае 2019 года установили на Ставрополье, местные жители встретили его появление с энтузиазмом. Государство декларирует двойственное отношение к личности Сталина и снисходительно относится к попыткам его возвеличивания, констатировал правозащитник Олег Орлов.

Представитель "Яблока" добавила, что в Волжском местные коммунисты также подняли вопрос об установке памятника Сталину.

Памятник Сталину в Волжском предложено открыть в честь победы 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Инициативная группа горожан обратилась с этим предложением в администрацию города, говорится в публикации "Волжской правды" от 6 ноября. На сайте администрации Волжского к 14.46 мск 23 декабря не появилось реакции на это обращение. При этом в преддверии 140-летия со дня рождения Сталина в музее истории культуры Волжского состоялся "Вечер встречи поколений", на которой активисты местного отделения партии КПРФ, комсомольцы, ветераны и депутаты фракции КПРФ Волжской городской думы единодушно поддержали идею установки бюста Сталину, сообщила 20 декабря пресс-служба гордумы Волжского.

В пресс-службе администрации Волгограда корреспонденту "Кавказского узла" заявили о готовности провести проверку, как только получат заявление. "В том случае, если объект - малая архитектурная форма, элемент входной группы и так далее - размещается на территории, принадлежащей частному лицу или организации, то получение разрешения на его установку от органов исполнительной власти не требуется. Однако, в случае поступления в муниципалитет соответствующего заявления, администрация проведет проверку для выявления возможных нарушений, допущенных при его установке. Если проверка установит, что данный объект является памятником, размещенным на общественной территории, будут приняты меры, предписанные действующим законодательством", - заверили в мэрии. На сайте прокуратуры Волгоградской области по состоянию на 14.46 мск 23 декабря отсутствует реакция на обращение "Яблока".

В Сталинградском обкоме КПРФ настаивают, что бюст установлен на частной территории. "Сейчас наш юрист занимается тонкостями вопроса, он в курсе, что подают заявление. Предъявляют доводы о том, что это земля общего пользования с многоквартирным домом. Бюст стоит на нашей территории, в полуметре от здания", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель обкома.

Член регионального отделения "Яблока" Дмитрий Любитенко разместил сегодня на сайте Change.org петицию "Открытие памятника Сталину - оскорбление памяти миллионов жертв сталинских репрессий". "Установка памятника Сталину - прямое оправдание сталинских преступлений и прямое оскорбление памяти миллионов жертв сталинских репрессий". В петиции, адресованной Владимиру Путину, содержится требование демонтировать памятник. К 14.46 мск 23 декабря петиция собрала 35 подписей.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о десяти наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны. Перед войной были репрессированы квалифицированные военачальники, отмечается в материале.