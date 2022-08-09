Требование о переименовании Волгограда вызвало критику в соцсети

09 августа 2022, 10:54

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Активисты "Союза русского народа" потребовали от властей переименовать Волгоград в Сталинград и установить памятник Сталину. Комментаторы в соцсети "ВКонтакте" раскритиковали эту инициативу, указав на более насущные проблемы в городе, в том числе с парками и работой предприятий.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2015 года КПРФ внесла в Госдуму проект постановления, в котором предлагается вернуть Волгограду название Сталинград. При этом 85% опрошенных жителей города выступили категорически против переименования Волгограда в Сталинград, 10% – за, 5% проголосовали за Царицын.

Переименовать Волгоград в Сталинград (Царицын-на-Волге) потребовали представители общественной организации "Союз Русского Народа – Русская община Волгоградской области". С соответствующим письмом активисты обратились к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову и мэру Волгограда Владимиру Марченко, сообщило издание "Блокнот". Общественники также предложили перенести празднование дня города с сентября на день основания Царицына – 2 июля по старому стилю и 15 июля по новому. "Соответственно, День города-героя Сталинграда (Царицына-на-Волге) собираются чествовать в третью субботу и воскресенье июля", – сказано в сообщении.

Кроме того, представители "Союза русского народа" требуют установить памятник Иосифу Сталину у входа в музей-панораму "Сталинградская битва", – отметило "Волгоград Онлайн".

Запись о том, что активисты предложили переименовать Волгоград в Сталинград, была размещена 8 августа в соцсети "ВКонтакте" в группе "Жесть Волгограда", на которую подписаны около 103 тысяч пользователей. На 11.00 мск 9 августа эта публикация набрала 177 отметок с реакцией пользователей и 204 комментария.

"Что, больше проблем у города нет? Зачем переименовывать? Заняться нечем?" – спросила Татьяна Давыдова.

"Документы потом устанем переделывать, еще и деньги за это отдавать", – написал Алексей Крикунов.

"Там, наверное, не только паспорт менять, но и все документы, например на собственность, права на машину и так далее", – предположила Анастасия Дуван.

"Пляжи сделайте в городе, протяженностью 100 км, чтобы гости города смогли искупаться в великой реке-Волге. Они занимаются инициативой по переименованию города. Администрация только штрафы собирают за купание в неположенном месте", – считает Ирина Смирнова.

"В Волгограде заводы и предприятия рушатся, закрываются и активистам на это все равно", – заявил Андрей Попов.

"При Сталине такого не было. Сейчас вернём название и заживём наконец-то", – сыронизировал ему в ответ Антон Иватской.

"Лучше пенсионерам доплатите сумму, которую нужно потратить на переименование", – отметила Елена Смирнова.

"Оставьте как есть. Свою энергию направьте на благоустройство города, восстановление заводов, социальную сферу. Такие вещи как переименование должны проходить через всеобщее народное голосование", – подчеркнул Сергей Карпов.

Запись о том, что активисты предложили переименовать Волгоград в Сталинград также была размещена 8 августа в соцсети "ВКонакте" в группе "Волгоград", на которую подписаны более 104 тысяч пользователей. На 11.00 мск 9 августа эта публикация набрала 26 отметок с реакцией пользователей и 60 комментариев.

"Пока у нас такие активисты будут заниматься несущественными вопросами наш регион, где куча системных управленческих и экономических проблем, будет на дне", – заявил Роман Знаменский.

"Заняться нечем? В городе с зеленью (с парками) беда, с транспортом беда, а эти переименованием заняты", – отметила Людмила Кобцева.

"А документы людям потом за счет бюджета переделывать будет на всё?" – спросила Светлана Владимировна.

"Других проблем в городе и в области нет? Хватит, может уже заниматься несущественными вопросами", – потребовал Иван Гордеев.

Напомним, в июне 2014 года президент РФ Владимир Путин не исключил, что Волгограду может быть возвращено название Сталинград, и предложил решить этот вопрос на референдуме. 30 августа 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами в Волгограде заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи преследуют цель политически ослабить Россию.

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