Акция в память о жертвах сталинских репрессий. Нальчик, 30 октября 2022 года. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла".

30 октября 2022, 15:50

Нальчане поделились воспоминаниями о сталинских репрессиях

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около десятка человек пришли сегодня в Нальчике на акцию по случаю Дня памяти жертв политических репрессий. Участники акции рассказали о репрессированных в сталинское время родственниках и о своей жизни в ссылке после депортации балкарцев.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В 2021 году, в частности, жители и гости Сочи в этот день возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Советскую эпоху 1930-х годов можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда сочинцы.

Памятник жертвам репрессий установлен в Атажукинском саду в Нальчике. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла".Сегодня в Нальчике около 10 человек пришли почтить память жертв сталинских репрессий, в Атажукинском саду они возложили цветы к памятнику репрессированным, а затем прочли поминальную молитву (дуа), передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на мероприятии.

Председатель Ассоциации жертв политических репрессий в Кабардино-Балкарии Маркс Шахмурзов сообщил, что из-за ситуации в стране и мире он "практически единолично принял решение" провести памятное мероприятие в ограниченном виде – без митинга и без зачитывания фамилий.

Маркс Шахмурзов рассказал, что у него был репрессирован дедушка «за то, что был зажиточным». "Создавались колхозы. У зажиточных изымалось имущество. У моего деда был изъят дом. Его с семьей выслали, а дом отдали под правление колхоза", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. Из Кабардино-Балкарии в Казахстан и Среднюю Азию были переселены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. К местам поселения были отправлены 37 713 балкарца, из них 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" о депортации балкарцев.

Пришедший на мероприятие нальчанин Борис Хуранов рассказал, что репрессиям подверглись его близкие родственники. В частности, в 1928 году был расстрелян Батый Лукманович Хуранов, кабардинский просветитель, автор первого русско-кабардинского словаря, составитель грамматики кабардинского языка. Батый Хуранов перевел кабардинскую письменность с арабской графики на латиницу, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Борис Хуранов.

Пожилые нальчане поделились воспоминаниями о сталинских репрессиях. Нальчик, 30 октября 2022 года. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла".По его словам, Батый Хуранов родился в 1890 году в зажиточной семье, работал учителем, а затем был участником Первой мировой войны, где получил унтер-офицерское звание и в составе Кабардинского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии участвовал в походах против австро-германских войск. В 1918 году по его инициативе в Нальчике были открыты педагогические курсы. После гражданской войны Батый Хуранов работал в системе народного образования.

В начале января 1928 года родственник Бориса Хуранова был арестован и обвинён в контрреволюционной деятельности, а 12 августа 1928 расстрелян. Реабилитирован Батый Хуранов был лишь в 1962 году, его именем в Нальчике названа улица.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", улица Хуранова расположена в центре Нальчика, неподалеку от Дома правительства Кабардино-Балкарии.

Другой участник акции Исмаил Хаджиев рассказал, что его репрессировали по национальному признаку в возрасте 13 лет. "Пришли утром солдаты и сказали – выходите. Нас посадили в грузовик и привезли на железнодорожный вокзал. В Средней Азии мне пришлось приостановить учебу и пойти работать в колхоз. А в 1947 году, в возрасте 17 лет, я пошел учиться снова", - поделился воспоминаниями нальчанин.

Руководитель Совета старейшин балкарского народа Исмаил Сабанчиев сообщил, что его семья была репрессирована, когда ему было два года. "В городе Кызыл-Кия [в Киргизии], куда мы попали как спецпереселенцы, люди умирали с голоду. Помню, как умерла женщина, а ее сын пришел и, перешагнув через труп матери, стал искать хлебные карточки, потому что потеря хлебных карточек означала бы смерть и всех остальных членов семьи", - рассказал Сабанчиев корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, депортации балкарцев, чеченцев, ингушей и других кавказских народов в советское время оправдывались мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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Примечание:

"Участники акции "Возвращение имен" вспомнили жертв сталинских репрессий", "Иван Джуха представил в Москве исследование сталинских репрессий против греков", "В 65-летие смерти Сталина прокат одноименного фильма на Кавказе напомнил о тосте политзеков".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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