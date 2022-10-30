Участники акции "Возвращение имен" вспомнили жертв сталинских репрессий

30 октября 2022, 04:44

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Несколько десятков человек провели в Тбилиси акцию "Возвращение имен". Они читали имена репрессированных в сталинские времена людей. Важно вспоминать имена репрессированных, чтобы такой террор больше не повторился, отметил один из организаторов акции Артем Кудловский. В Грузии наблюдается возрождение культа Сталина, государство практически не уделяет внимание освещению репрессий, отметили сотрудники "Лаборатории исследования советского прошлого".

Как писал "Кавказский узел", 22 октября в Ереване состоялась акция "Возвращение имен", организованная обществом "Мемориал"*. Организаторы и участники акции заявили, что память о сталинских репрессиях сохраняется в Армении благодаря энтузиазму активистов, тогда как власти не придают этой теме должного значения.

30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В 2021 году, в частности, жители и гости Сочи в этот день возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

В центре Тбилиси на проспекте Руставели 29 октября, накануне Дня памяти политзаключенных прошла акция «Возвращение имен». Участники акции зачитали имена репрессированных граждан СССР. На акцию перед зданием, на котором установили первую табличку «Последнего адреса», собрались несколько десятков человек, большинство - молодежь и эмигранты из России. Имена репрессированных зачитывали на грузинском и русском языках. За ходом проведения мероприятия наблюдали сотрудники полиции, передает корреспондент "Кавказского узла", которая побывала на акции.

Ульяна Павловская зачитала несколько имен, наугад отобранных из списка репрессированных, имеющегося у общества «Мемориал»*. «Я выбрала имена наугад из списка «Мемориала», в том числе людей, попавших под репрессии из Грузии. Список завершает студент из Кореи Ким Чен Хен. Его расстреляли 29 октября, сегодня годовщина», - сказала Павловская корреспонденту «Кавказского узла».

Светлана Соколовская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ежегодно принимает участие в этих акциях, но впервые - в Тбилиси. Среди списка имен, выданных ей организаторами акции, она назвала и имя своего прадедушки, попавшего под репрессии. «Списки репрессированных людей мне дали организаторы. Все люди равноценны, но всегда можно добавить своих родственников, так как это больная тема. Однако часть репрессированных не успела создать свои семьи, у них нет потомков и вспомнить их некому», - сказала она.

Один из организаторов акции, юрист, сотрудничающий с правозащитной организацией «Первый отдел», Артем Кудловский рассказал, что в Грузии репрессии проводились по тем же принципам, что и в других республиках СССР, и под них попали «многие невиновные люди».

«Это большая несправедливость, поэтому акции «Возвращения имен» должны проводиться. В прошлом году в акции приняло участие примерно 20 человек, а сейчас их больше. На акции зачитываем имена репрессированных из всего Советского Союза. У ряда участников акции были репрессированы родственники. Для них, как и для других людей, важно помнить имена людей, чтобы такой террор не повторился в настоящем времени», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Акция «Возвращения имен» в Тбилиси проводится второй год, ее проведение начато после ликвидации Международного правозащитного центра «Мемориал»*. Акции начали параллельно проводить в разных городах мира, в том числе и в Тбилиси, сказал руководитель неправительственной организации «Лаборатория исследования советского прошлого» Ираклий Хвадагиани.

Впрочем, по его словам, большинство граждан считает, что под репрессии попали в основном представители творческой элиты. В действительности же с 1921 года до конца режима жертвами репрессий становились люди из разных слоев общества. «Большинство жертв по происхождению и социальному статусу – сельское население, крестьяне. Главная группа была уничтожена в 1937-38 годах при насильственной коллективизации. В коллективной памяти совершенно отсутствует, что было в начале 20-30 годов. Мы смогли найти оставшихся в живых людей, которые сказали, что в тот период ситуация в Грузии была непростой, массовые репрессии касались всех, кто сопротивлялся», - сказал Хвадагиани.

Он сообщил, что упоминания о людях, подвергшимся репрессиям, удаляли из всех источников, было табуировано упоминание о тех, кто остался в живых. Однако то, что общественность начала вспоминать о репрессиях - недостаточно, так как нет в этом участия государства, которое должно давать эти знания на широком уровне – в школах, на политическом уровне и в культуре. При этом, добавил Хвадагиани, само общество положительно воспринимает фигуру Сталина и государственные институты и СМИ того периода.

Исследователь «Совлаба» Русудан Кобахидзе обратила внимание, что культ Сталина препятствует восприятию вопроса репрессий, так как люди либо оправдывают его, любо считают, что репрессированные понесли застуженное наказание. Это, как правило, граждане в возрасте старше 70 лет и зачастую члены их семьи. Другие же гордятся Сталиным по национальному признаку: грузин правил огромной страной и одержал победу над фашизмом.

«Это - большая проблема, чем культ личности. В этом отношении есть амбивалентность, поскольку с одной стороны люди думают, что репрессии были жестокими и согласны с тем, что это было нарушение прав человека и тотальная несправедливость, а с другой – Сталин – крупная историческая фигура. Он – крупный вождь и великая политическая фигура. Этому еще добавляет вес и его этническое происхождение», - сказала Кобахидзе корреспонденту «Кавказского узла».

По ее мнению, у грузин вызывает положительные эмоции именно то, что Сталин был грузином, ставшим такой крупной фигурой, при другой национальности к нему бы не было такого отношения в Грузии.

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.