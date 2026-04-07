×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:50, 7 апреля 2026

Три частных дома разрушены в чеченском селе из-за схода оползней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Байтарки из-за оползней полностью разрушены три дома, жители ближайших 10 домов эвакуированы, также повреждены дороги.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне во время наводнения было полностью разрушено более 100 домов, еще более 3000 получили повреждения. Жители республики подали 2,4 тысячи заявлений на компенсацию ущерба. К 3 апреля вода ушла с территории всех подтопленных в Чечне жилых домов и приусадебных участков. 5 апреля стало известно, что в селе Илсхан-Юрт Курчалоевского района в результате оползня повреждены восемь домов. Власти Чечни признали нуждающимися в новом жилье по меньшей мере 127 семей.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются на Северном Кавказе с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". 30 марта Рамзан Кадыров отчитался, что в Гудермесском районе начато строительство 100 домов для пострадавших от подтопления. 

Оползни полностью разрушили три частных дома в высокогорном селе Байтарки в Ножай-Юртовском районе Чечни. Из расположенных поблизости 10 домов эвакуированы люди, пишет 6 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

По данным местных властей, эвакуированные временно разместились у родственников. Из-за оползней пострадала дорожная инфраструктура в селе.

Также, по данным районных властей, начинаются оползневые процессы в селе Даттах, однако ситуацию названа находящейся под контролем властей. В то же время сообщается, что жители уже вывозят имущество и покидают свои дома.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил вечером 6 апреля, что побывал в окрестностях села Ярыш-Марды, где из-за схода оползня перекрыт участок автомобильной дороги. По его словам, ведется расчистка дороги, но ситуация оценивается как сложная из-за объемов сошедшего грунта и рельефа местности.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в течение дня сегодня в Ножай-Юрте ожидается слабый дождь, в ночь на 8 апреля осадки прекратятся. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:03, 6 апреля 2026
Дело бывшего мирового судьи из Нальчика о взятках дошло до суда
17:33, 6 апреля 2026
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в разжигании ненависти
08:58, 6 апреля 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:59, 6 апреля 2026
Боец из Урюпинска убит в военной операции
05:55, 6 апреля 2026
Поиски двух пропавших без вести во время подтоплений ведутся в Дербентском районе
01:54, 6 апреля 2026
Восемь человек пострадали во время атаки беспилотников в Новороссийске
Все события дня
Новости
Проверка документов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:34, 4 апреля 2026
Уроженец Чечни пропал после задержания на "Верхнем Ларсе"
Никита Журавель. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:50, 31 марта 2026
Мать Никиты Журавеля получила его письмо из колонии
Ахмат Кадыров. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
04:51, 31 марта 2026
Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни за заслуги в спорте
Объявление в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:36, 30 марта 2026
Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
Никита Журавель (справа). Фото: https://novostivolgograda.ru/
19:02, 27 марта 2026
Практика этапирования заключенных объяснила отсутствие данных о судьбе Журавеля
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Последствия оползня в селе Илсхан-Юрт. Фото: Ризван Эдильсултанов / ИА “Чечня Сегодня”.
06 апреля 2026, 21:53
Более 120 семей лишились домов в Чечне в результате наводнения

Афган Садыгов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 апреля 2026, 15:45
Азербайджанский журналист Садыгов отпущен из полиции

Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru
06 апреля 2026, 12:57
Спецдокладчики ООН выступили в защиту арестованной журналистки Ульвии Али

Военный в камере. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05 апреля 2026, 06:01
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше