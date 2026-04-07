Три частных дома разрушены в чеченском селе из-за схода оползней

В селе Байтарки из-за оползней полностью разрушены три дома, жители ближайших 10 домов эвакуированы, также повреждены дороги.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне во время наводнения было полностью разрушено более 100 домов, еще более 3000 получили повреждения. Жители республики подали 2,4 тысячи заявлений на компенсацию ущерба. К 3 апреля вода ушла с территории всех подтопленных в Чечне жилых домов и приусадебных участков. 5 апреля стало известно, что в селе Илсхан-Юрт Курчалоевского района в результате оползня повреждены восемь домов. Власти Чечни признали нуждающимися в новом жилье по меньшей мере 127 семей.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются на Северном Кавказе с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". 30 марта Рамзан Кадыров отчитался, что в Гудермесском районе начато строительство 100 домов для пострадавших от подтопления.

Оползни полностью разрушили три частных дома в высокогорном селе Байтарки в Ножай-Юртовском районе Чечни. Из расположенных поблизости 10 домов эвакуированы люди, пишет 6 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

По данным местных властей, эвакуированные временно разместились у родственников. Из-за оползней пострадала дорожная инфраструктура в селе.

Также, по данным районных властей, начинаются оползневые процессы в селе Даттах, однако ситуацию названа находящейся под контролем властей. В то же время сообщается, что жители уже вывозят имущество и покидают свои дома.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил вечером 6 апреля, что побывал в окрестностях села Ярыш-Марды, где из-за схода оползня перекрыт участок автомобильной дороги. По его словам, ведется расчистка дороги, но ситуация оценивается как сложная из-за объемов сошедшего грунта и рельефа местности.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в течение дня сегодня в Ножай-Юрте ожидается слабый дождь, в ночь на 8 апреля осадки прекратятся.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".