18 октября 2022, 05:20

Минздрав уточнил число погибших при крушении Су-34 в Ейске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При крушении самолета Су-34 в Ейске погибли три человека, 19 пострадали, заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Взрыва при столкновении самолета с девятиэтажкой не было, пожар возник из-за разлива горючего, отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 октября около девятиэтажного жилого дома в Ейске упал бомбардировщик Су-34. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, возникший пожар охватил подъезд целиком, повреждены около 45 квартир. МЧС Краснодарского края сообщило о гибели двух человек, в районную больницу после крушения доставлены 19 пострадавших, в том числе три ребенка. Позднее оперштаб Кубани сообщил, что при крушении самолета погибли не менее четырех человек. еще 25 пострадали. Состояние семерых пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценили как тяжелое. Позднее глава МЧС России Александр Куренков уточнил, что число пострадавших при крушении составило 22.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в доме обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Жильцы многоэтажки эвакуированы в три пункта временного размещения, сообщил сотрудник администрации Ейского района. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, летчики катапультировались, а на месте падения загорелось топливо самолета.

По словам главы министерства здравоохранения России Михаила Мурашко, при столкновении бомбардировщика Су-34 с девятиэтажным домом в Ейске погибли три человека, 19 человек пострадали. "Трое погибших: двое погибших на месте, одна пациентка скончалась при поступлении в медицинское учреждение с тяжелыми ожогами", - приводятся его слова в сообщении, опубликованном сегодня, 18 октября в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Мурашко также отметил, что четыре человека уже "покинули больницу", у них были легкие повреждения, 15 "находились на госпитализации". "Из них четверо - на искусственной вентиляции легких в связи с тяжелыми ожогами, тяжелым состоянием. Они переведены в краснодарскую краевую больницу с привлечением вертолета", - сказал министр.

В Ейской центральной районной больнице остаются 11 пострадавших, из них - две беременные женщины. На лечении также находятся четверо детей.

В свою очередь глава МЧС России Александр Куренков заявил, что "как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекления". "Никакого взрыва не было. Есть повреждения оно характерное, но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди", - сказал он.

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Примечание:

"Военный самолет упал около жилого дома в Ейске", "Жилой дом загорелся после падения беспилотника в Таганроге", "Власти Кубани потребовали подготовить подвалы зданий к функции укрытий".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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