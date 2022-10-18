Ейчане рассказали об обстоятельствах крушения Су-34

18 октября 2022, 01:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В последнее время над городом участились полеты, отметили опрошенные "Кавказским узлом" ейчане. При крушении самолета они насчитали не менее шести взрывов. Из дома эвакуировано 250 человек, их отвезли в пункты временного размещения, отметил оперштаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 октября около девятиэтажного жилого дома в Ейске упал бомбардировщик Су-34. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, возникший пожар охватил подъезд целиком, повреждены около 45 квартир. МЧС Краснодарского края сообщило о гибели двух человек, в районную больницу после крушения доставлены 19 пострадавших, в том числе три ребенка. Позднее оперштаб Кубани сообщил, что при крушении самолета погибли не менее четырех человек. еще 25 пострадали. Состояние семерых пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценили как тяжелое.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в доме обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Жильцы многоэтажки эвакуированы в три пункта временного размещения, сообщил сотрудник администрации Ейского района. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, летчики катапультировались, а на месте падения загорелось топливо самолета.

Жители Ейска рассказали о происшествии

В ночь с 17 на 18 октября родные и знакомые жильцов дома №120/1 по улице Коммунистической в Ейске не могли проехать к дому, так как движение и транспорта, и пешеходов было заблокировано силовиками, рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла" местный житель.

Ейчанин Олег Смолин рассказал, что живет в городе с 9-х годов прошлого века. "Всегда над городом летали МИГи. Тут есть ангары, военный городок, в основном молодые летчики проходят обучение", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он не помнит аналогичных случаев. По мнению Смолина, в последнее время полеты участились. «Кружат постоянно над городом. Но люди уже привыкли», - отметил он.

Бывший депутат Ейского парламента Александр Коровайный рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что родственники пострадавших разыскивают их. "Возможно, пилоты ничего не могли сделать по независящим от них причинам», - предположил он.

Ейчанин Евгений видел, как самолет стал снижаться, после чего произошла авария. "Раздалось не менее шести взрывов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Алла Сваровская живет почти напротив пострадавшего дома. Она также призналась, что услышала "не менее шести мощных взрывов". "С февраля кружение над городом военных самолетов увеличилось в разы", - призналась она корреспонденту "Кавказского узла".

26-летняя Светлана Ветрова рассказала, что обзвонила все медучреждения города, чтобы узнать судьбу семьи ее подруги. Однако так ничего выяснить ей пока не удалось. "Как только я узнала, что в доме моей подруги взрыв, я сразу бросилась туда. Но там было все оцеплено, здание полыхало. Я знаю, что моя подруга была дома. Ей 26 лет. Ее зовут Наталья Ищенко. С ней дома были трое ее детей <...> и родители. Их нигде нет. Они жили на пятом этаже», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".



Николай Савченко живет рядом с пострадавшим домом. «В этом доме много подъездов, но конкретно пострадали два. В каждом подъезде около 30 квартир. Если в каждой квартире проживают от трех до пяти человек, значит, в среднем по 100 человек в подъезде. Событие произошло между 18.40 и 18.50. В это время многие уже вернулись с работы, со школы, с учебы. Я смотрел, что в доме до взрыва во многих окнах уже был свет <...> Даже если кого-то удалось вытащить, то остальные остаются под завалами. И от такого мощного взрыва выжить очень сложно», - предположил он в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

Для жильцов пострадавшего дома подготовлено шесть пунктов временного размещения

По данным оперативного штаба Краснодарского края в Telegram, в доме 1987 года постройки проживают 556 человек, из них 76 - дети. Возгорание охватило 2000 квадратных метров - с первого по девятый этаж. Пожару был присвоен 3 ранг.

Эвакуированы 250 человек, в том числе 40 детей. Для них подготовили шесть пунктов временного размещения - в гостинице "Ейск", детском оздоровительном лагере, гостинице "Звезда", ДК "Александровский", "Красноармеец" и "Кухаревское".

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила в Telegram, что четверо пациентов реанимации (двое взрослых и двое детей) доставлены санавиацией в Краевую клиническую больницу №1 и Детскую краевую больницу.

Число пострадавших в результате пожара увеличилось до 22 человек, пишет сегодня, 18 октября "Интерфакс" со ссылкой на главу МЧС России Александра Куренкова.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что родственникам погибших и пострадавших будет выплачена единоразовая помощь в 10 тысяч рублей. Также на каждого прописанного члена семьи при частичной утрате имущества планируется выплатить по 50 тысяч рублей, при полной потере имущества на каждого члена семьи - по 100 тысяч рублей. Пострадавшим в случае легкого вреда здоровью обещано по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого - по 400 тысяч рублей. Родственникам погибших обещан один миллион рублей.

В Ейск прибыли министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава МЧС России Александр Куренков.

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