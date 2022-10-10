Власти Кубани потребовали подготовить подвалы зданий к функции укрытий

10 октября 2022, 13:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Управляющим компаниям предписано очистить от мусора и воды подвалы домов в соответствии с условиями антитеррористической защиты, сообщила администрация Кубани. Подвалы требуется подготовить к выполнению функции укрытий, следует из письма краевой Госжилинспекции компаниям.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября стало известно, что мэрия Азова опубликовала на своем сайте список укрытий в городе. В списке указаны адреса 131 здания, каждый сопровожден указанием площади подвала и пояснением, где расположен вход в подвал.

Управляющим компаниям Краснодарского края рекомендовано привести в порядок подвалы жилых домов, требование об этом краевая жилинспекция направила всем управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК региона, сообщила сегодня администрация Кубани. "Там, где это до сих пор не сделали, необходимо привести подвальные помещения в порядок – разобрать завалы, при необходимости, откачать воду, уничтожить насекомых и грызунов", - говорится в публикации на сайте администрации.

По версии краевых властей, это связано "прежде всего с многочисленными поступающими в инспекцию жалобами жильцов". "Жители сообщают, что подвалы домов зачастую захламлены, иногда – затоплены, их занимают люди без определенного места жительства, обитают грызуны и насекомые", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в подвалах необходимо "обеспечивать чистоту, освещение и вентиляцию, целостность и герметичность инженерных коммуникаций", подчеркнула администрация края. "Должно быть в порядке внутридомовое электрооборудование и электросети. Кроме того, содержание в порядке подвальных помещений в многоэтажных жилых домах, в том числе, является одним из требований антитеррористической защищенности", - указано в публикации.

За несоблюдение требований для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК, а также их работников предусмотрена административная ответственность, отметила краевая администрация. "Сейчас на территории Краснодарского края работают почти 3 тысячи управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК", - говорится в сообщении.

Ранее, 8 октября, краснодарские активисты Яна Антонова и Виталий Черкасов обратили внимание на письмо краевой Госжилинспекции, подписанное руководителем ведомства Дианой Трушковой. В письме говорилось о том, что подвалы и цокольные этажи зданий в чрезвычайный период могут использоваться для укрытия населения, сообщает сегодня 93.ru.

Фотокопию письма Яна Антонова опубликовала 8 октября в своем Telegram-канале. "В Краснодаре Государственная жилищная инспекция разослала по ТСЖ письма с просьбой подготовить подвалы в целях использования их для укрытия населения", - прокомментировала документ активистка.

Утром 8 октября движение по Крымском мосту, соединяющему Краснодарский край и Крым, было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. Позднее движение по мосту было восстановлено, также начала работу Керченская паромная переправа. К 10 октября власти Кубани развернули в Темрюкском районе восемь автостоянок для водителей, едущих в Крым.

Напомним, в сентябре управление МЧС по Ростовской области опубликовало на своем сайте памятку "Как вести себя при обстреле". И в управлении МЧС, и в правительстве Ростовской области сообщили "Кавказскому узлу", что не планируют распространять памятку в печатном виде.

В Ростовской области с начала военной операции на Украине произошло как минимум пять инцидентов, встревоживших местных жителей. Последний из них произошел 12 сентября, когда в нескольких населенных пунктах, по словам местных жителей, был слышен мощный взрыв. Глава Таганрога, где также был слышен взрыв, успокоил горожан, заявив, что в самом городе ничего не произошло.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.