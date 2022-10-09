Мэрия Азова обнародовала список укрытий на случай воздушной тревоги

09 октября 2022, 14:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Администрация Азова опубликовала список адресов 131 укрытия и памятку для горожан на случай воздушной тревоги.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре управление МЧС по Ростовской области опубликовало на своем сайте памятку "Как вести себя при обстреле". И в управлении МЧС, и в правительстве Ростовской области сообщили "Кавказскому узлу", что не планируют распространять памятку в печатном виде.

С начала военной операции на Украине в Ростовской области произошло как минимум пять инцидентов, встревоживших местных жителей. Последний из них произошел 12 сентября, когда в нескольких населенных пунктах, по словам местных жителей, был слышен мощный взрыв. Глава Таганрога, где также был слышен взрыв, успокоил горожан, заявив, что в самом городе ничего не произошло.

Администрация Азова опубликовала на своем сайте список укрытий в городе, сообщает сегодня 161.ru.

На главной странице сайта администрации города размещено объявление "Действия населения города при объявлении сигнала «Воздушная тревога»". "При объявлении сигнала «Воздушная тревога» вам необходимо: одеться самому, одеть детей, выключить газ, электроприборы, затушить газовые котлы, закрыть плотно двери и окна. Взять с собой: запас продуктов питания и воды, личные документы и другие необходимые вещи, погасить свет, предупредить соседей о сигнале «Воздушная тревога», занять ближайшее укрытие, подвал или погреб и находиться там до сигнала «Отбой воздушной тревоги»", - говорится в публикации, дата которой не указана.

Также на главной странице сайта опубликована ссылка на "Перечень укрытий для населения при получении сигналов гражданской обороны об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Азов»".

Сам перечень в виде таблицы Excel размещен на "Яндекс.Диске" и доступен для скачивания. В списке адреса 131 здания, каждый сопровожден указанием площади подвала и пояснением, где расположен вход в подвал.

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