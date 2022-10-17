Выросло число жертв крушения самолета в жилой зоне Ейска

17 октября 2022, 22:40

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Не менее четырех человек погибли при крушении бомбардировщика Су-34 около многоэтажного дома в Ейске, еще 25 пострадали, сообщил оперштаб Кубани. Состояние семерых пострадавших, в том числе ребенка, врачи оценили как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около девятиэтажного жилого дома в Ейске упал бомбардировщик Су-34. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, возникший пожар охватил подъезд целиком, повреждены около 45 квартир. МЧС Краснодарского края сообщило о гибели двух человек, в районную больницу после крушения доставлены 19 пострадавших, в том числе три ребенка.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в доме обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Жильцы многоэтажки эвакуированы в три пункта временного размещения, сообщил сотрудник администрации Ейского района. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, летчики катапультировались, а на месте падения загорелось топливо самолета.

Число погибших при крушении самолета в Ейске возросло до четырех, пострадали 25 человек, сообщил сегодня оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

Шесть человек не выходят на связь после пожара в жилом доме в Ейске, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что три человека погибли при падении с верхних этажей дома в Ейске. "Это люди, которые выпрыгивали с верхних этажей. Пока такая информация во всяком случае от главного врача. Мы там имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что эти прыжки были совершены с высоты", — привела ее слова "Газета.ру".

Семь человек находятся в тяжелом состоянии. "Тяжелых на сейчас семь человек, из них один ребенок. Это люди, которые отравились продуктами горения, им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть еще пострадавшие легкой степени, они также у нас остаются в больницах", — - приводятся в публикации ее слова.

В Ейской Центральной районной больнице развернуты восемь операционных, для "тяжелых" пациентов - 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести - 100 коек с кислородом, написала Минькова сегодня в своем Telegram-канале. Она также добавила, что одного из пострадавших с ожогами 70% тела на вертолете отправили в ожоговый центр Краевой клинической больницы №1.

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