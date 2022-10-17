Число пострадавших при крушении Су-34 в Ейске выросло до 19

17 октября 2022, 21:14

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Силовики оцепили место падения Су-34 около жилого дома в Ейске, в районную больницу после крушения доставлены 19 пострадавших, в том числе три ребенка.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около девятиэтажного жилого дома в Ейске упал бомбардировщик Су-34. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, возникший пожар охватил подъезд целиком, повреждены около 45 квартир. При падении самолета погибли два человека, еще 15 пострадали, сообщили в МЧС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в доме обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Жильцы многоэтажки эвакуированы в три пункта временного размещения, сообщил сотрудник администрации Ейского района. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, летчики катапультировались, а на месте падения загорелось топливо самолета.

Самолёт упал рядом с домом и торговым центром "Меотида", огонь затронул несколько подъездов девятиэтажки. Сотрудники полиции и Росгвардии перекрыли дорогу, оцепили место и периодически пытаются оттеснить зевак. С места пожара машины скорой помощи увозили людей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Видео, сделанные очевидцами, опубликованы сегодня, в частности, в Telegram-канале издания "Живая Кубань". На кадрах видео, сделанного со значительного расстояния, виден пожар в девятиэтажке и слышны взрывы. "В здание не пройти", - говорит за кадром женский голос. Другая женщина за кадром плачет. "У меня дети там дома", - рыдая, говорит она.

По данным Telegram-канала Mash, Су-34 упал в 150 метрах от школы, в которой в этот момент находились около 600 детей. "Удар был такой силы, что задрожали стены, помещение заволокло дымом. Преподаватели оперативно собрали учеников и вывели на улицу, в сторону от пожара", - говорится в публикации.

В Ейской районной больнице рассказали, что травмы получили 19 человек, из них четверо в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале оперштаб Кубани. "Среди пострадавших трое детей 8-10 лет, легкая степень тяжести", - отмечается в сообщении.

В МЧС сообщили, что остатки самолета потушены, написал в 20.32 мск в своем Telagram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. "Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован", - говорится в публикации.

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