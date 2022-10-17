Десятки квартир жителей Ейска повреждены после падения военного самолета

17 октября 2022, 20:14

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После падения военного самолета Су-34 пожар охватил весь подъезд девятиэтажного дома в Ейске, повреждены около 45 квартир, рассказали в диспетчерской службе. Часть жильцов эвакуированы в пункты временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около девятиэтажного жилого дома в Ейске упал военный самолет Су-34. В доме возник крупный пожар, после крушения были слышны взрывы, следует из видео, сделанных очевидцами. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные.

Пожар начался в 18.20 мск в девятиэтажном жилом доме по улице Красной, сообщило краевое управление МЧС. "Произошло загорание с 1-го по 5-й этаж жилого дома", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

В пресс-службе МЧС уточнили, что площадь пожара составила 2000 квадратных метров, информация о погибших и пострадавших уточняется. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, пожар полностью охватил один из подъездов девятиэтажки. "Обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огнем охвачен подъезд целиком, повреждены в той или иной степени порядка 45 квартир… Пожарные пытаются локализовать возгорание, чтобы добраться до пострадавших и оказать им помощь", - информирует агентство.

Жильцы многоэтажки отправлены в три пункта временного размещения, сообщил сотрудник администрации Ейского района. "По количеству человек сказать не могу. Отправили в ПВР - это и лагерь, и гостиница, и Дом офицеров", - приводит его слова ТАСС.

Работники магазинов "Магнит" и "Магнит Косметик", расположенных вблизи места крушения самолета в Ейске, эвакуированы, сообщил представитель пресс-службы компании. "Сотрудники и покупатели гипермаркета "Магнит", а также магазина "Магнит Косметик", расположенных в непосредственной близости от места крушения Су-34 в Ейске, эвакуированы", - сообщил он. Представитель компании добавил, что здания магазинов не пострадали, пишет агентство.

По данным Минобороны, бомбардировщик Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа.

Летчики катапультировались. По их данным, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения самолета во дворе жилого дома загорелось топливо самолета, информирует агентство.

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