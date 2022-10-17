17 октября 2022, 19:11

Обнародованы видео взрывов после падения самолета в Ейске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В жилом доме в Ейске возник крупный пожар после падения военного самолета, следует из видео, сделанных очевидцами. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около жилого дома в Ейске упал военный самолет Су-34, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

Видео, сделанное очевидцем, опубликовал сегодня Telegram-канал "База". На кадрах видно, что пожар охватил по меньшей мере шесть этажей одного или двух подъездов девятиэтажного дома. На видео слышны звуки взрывов, сопровождающиеся вспышками пламени на этажах, и звук сирены спецавтомобиля.

Другое видео, снятое из окна многоэтажки, опубликовано в Telegram-канале Mash. На этом видео также слышна серия взрывов со стороны горящего дома. "Бедные люди", - говорит за кадром мужчина, снимающий видео.

На место прибыли машины пожарных и скорой помощи, сообщили очевидцы. "У нас самолет упал на город. Ейск. В районе жилого дома - Коммунистическая, дом 20/1. Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе", - приводит слова одного из них ТАСС.

Другой житель города уточнил, что в этом жилом доме девять этажей, пишет агентство.

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Примечание:

"Власти Кубани потребовали подготовить подвалы зданий к функции укрытий", "Жилой дом загорелся после падения беспилотника в Таганроге", "Два снаряда разорвались на территории Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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