Два человека погибли при падении самолета в Ейске

17 октября 2022, 20:27

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При падении Су-34 в Ейске два человека погибли, еще 15 пострадали, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около девятиэтажного жилого дома в Ейске упал бомбардировщик Су-34. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, возникший пожар охватил подъезд целиком, повреждены около 45 квартир. Часть жильцов эвакуированы в пункты временного размещения.

При падении самолета погибли два человека, сообщил сотрудник пресс-службы краевого управления МЧС. "Два человека погибли и 15 пострадали при падении самолета в Ейске", - приводит его слова ТАСС.

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