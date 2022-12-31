Два дома повреждены при падении обломков в Волгоградской области

31 декабря 2022, 17:45

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При падении металлических обломков неустановленного происхождения повреждены два жилых дома в рабочем поселке Линево Волгоградской области, люди не пострадали, сообщил глава муниципалитета.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря глава Ильменского сельского поселения Руднянского района сообщил, что в поле около сельского поселения обнаружены обломки неизвестного объекта, которые, предположительно, упали с неба. Жертв и разрушений нет, отметил чиновник. В администрации Волгоградской области уточнили, что с инцидентом разбираются военные.

Два частных дома повреждены при падении металлических обломков на окраине поселка Линево, сообщает со ссылкой на главу Жирновского района Александра Шевченко РИА Новости.

Публикацию о падении металлических обломков на окраине рабочего поселка Александр Шевченко разместил сегодня на своей странице во "ВКонтакте".

"Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало 2 жилых дома. Люди не пострадали. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и полиции, администрации Жирновского муниципального района", - написал глава муниципалитета.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 13 мск. "Прилетело после обеда. Упало рядом с газовой станцией, задело частный дом. Пострадавших вроде нет", - цитирует слова жителя поселка ИА «Высота 102».

В региональном управлении МЧС отказались комментировать пожар, который произошел после падения обломков. В администрации Волгоградской области сообщили, что "говорить о чем-либо сейчас рано", и порекомендовали дождаться уточнения всех обстоятельств инцидента, пишет V1.ru.

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