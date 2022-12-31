Инцидент с падением обломков неизвестного объекта напугал жителей Волгоградской области

31 декабря 2022, 10:45

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В поле на территории Руднянского района обнаружены упавшие с неба металлические обломки неустановленного объекта, сообщили местные власти. В администрации Волгоградской области уточнили, что с инцидентом разбираются военные, а местные жители предположили в соцсети, что обломки могут принадлежать ракете.

В поле на территории Руднянского района Волгоградской области возле Ильменского сельского поселения обнаружены обломки неизвестного объекта, которые, предположительно, упали с неба. Об этом сообщил глава сельского поселения Владимир Плющенко, передал 30 декабря ТАСС.

Жертв и разрушений из-за падения объекта нет. "Информация скудная. Какие-то обломки нашли, а что за обломки, не можем сказать. Территория оцеплена, жертв нет. Это довольно далеко, километрах в 15 от сельского поселения, в полях. Без разрушений. Что упало, кто упал, не можем сказать. Было заявление в полицию написано, оцепили, ждут военных", – сказал Плющенко.

Он уточнил, что обломки обнаружили местные жители, и что очевидцев момента их падения нет.

Сведения о том, что в поле под Волгоградом обнаружены обломки неизвестного объекта подтвердили власти Волгоградской области. "Давайте дождемся подтверждения или опровержения этой информации от экстренных служб или от министерства обороны", – привело 30 декабря РБК слова сотрудника пресс-службы администрации Волгоградской области.

Обломки, о которых идет речь, были обнаружены вчера в первой половине дня 30 декабря примерно в 20 километрах к северо-западу от села Ильмень, передал "Волгоград Онлайн".

Ролик, на котором показаны обломки, был опубликован 30 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Жесть Волгограда". На кадрах показан металлический предмет, который лежит в поле на снегу. Сбоку на предмете на русском языке написано: "место установки ложемента". Затем автор ролика показал еще один металлический предмет, который также лежит в поле. "А вот вторая. [Неразборчиво] отпал, но целый. Ну, она самоликвидировалась, наверное", – сказал он.

Далее оператор показал воронку в земле, а затем еще один продолговатый металлический предмет, напоминающий силуэт ракеты. На этом видео заканчивается.

На 10.45 мск эта запись в группе " Жесть Волгограда", на которую подписаны более 115 тысяч пользователей, набрала 305 отметок с реакцией пользователей и 68 комментариев.

"Хорошо хоть не на дом кому-то", – написала Наталья Лестева.

"Не удивительно, когда столько ракет пускают, что какой-то процент брака есть, что-то сбоит, падает, сбивается с курса и самоуничтожается", – предположил Алексей Светлов.

"НЛО?" – спросил Дима Горин. "НЛО по-русски писать умеет? Там же по-русски написано" – ответил ему Игорь Лесничий.

"На корпусе видать конструкторы НЛО на русском написали", – сыронизировал Максим Горишний.

Напомним, ранее в Волгоградской области уже происходили подобные инциденты. Так, 7 апреля стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы.

"Кавказский узел" также писал, что в другом регионе ЮФО – Краснодарском крае, 17 октября упал самолет Су-34 около девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в Ейске, на углу улиц Коммунистическая и Красная. Погибли 15 человек, ранения получили 43.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.