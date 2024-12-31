Военные сбили дрон в Астраханской области

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В Астраханской области сбит беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территории регионов СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, сегодня утром над Ростовом-на-Дону был уничтожен беспилотник. Около полудня в районе Новошахтинска военные уничтожили еще два беспилотника, сообщили власти.

Военные сбили в Астраханской области один беспилотник, запущенный со стороны Украины, сообщает со ссылкой на Минобороны ТАСС.

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